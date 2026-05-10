Petar Sucic sta vivendo una stagione in costante crescita con la maglia dell’Inter, confermandosi sempre più centrale nelle rotazioni di centrocampo. Il giovane croato si è ritagliato uno spazio importante grazie a prestazioni solide e in continuo miglioramento, soprattutto nelle ultime uscite, dove ha mostrato qualità tecniche, visione di gioco e una notevole personalità. Il suo contributo sta diventando sempre più rilevante nell’equilibrio della squadra, al punto da essere considerato una pedina preziosa per il presente e il futuro del reparto. Ieri, nel corso della conferenza stampa post Lazio, il tecnico dell’Inter Cristian Chivu si è soffermato proprio su Sucic, schierato nel ruolo di regista.

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ROMA, ITALIA - 9 MAGGIO: L'allenatore dell'Inter Cristian Chivu osserva la partita di Serie A tra Lazio e Inter allo Stadio Olimpico il 9 maggio 2026 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Le dichiarazioni di Chivu

"Sapevo che uno come Sucic potesse giocare in quel ruolo per le grandi doti che ha. Ha qualità, in nazionale spesso gioca a due. Oggi ha fatto una grande partita di personalità, forse è calato mentalmente nel secondo tempo. Abbiamo trattato con leggerezza e superficialità la partita dopo l'espulsione, ma sta facendo bene in questa stagione. Abbiamo un giovane bravo e dobbiamo apprezzarlo".

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Le statistiche del croato con l'Inter

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Nella stagione in corso conha messo insieme numeri ancora contenuti ma in crescita sul piano offensivo, con 1 gol e 2 assist complessivi tra campionato e competizioni europee a testimonianza del suo progressivo inserimento nei meccanismi della squadra. Il centrocampista croato, pur non essendo ancora un finalizzatore primario, si è distinto soprattutto per la capacità di partecipare alla manovra e di incidere negli ultimi metri con giocate pulite e funzionali.Il suo apporto in termini di bonus sta aumentando gradualmente, segnale di un’evoluzione costante dentro il sistema di gioco nerazzurro e di una maggiore confidenza anche nella fase offensiva.

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