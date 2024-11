Inter, il comunicato sulle condizioni di Acerbi dopo l’infortunio: i dettagli

Di positivo per Simone Inzaghi e per l'Inter c'è che non si tratta di lesione muscolare. Non ci sarà però contro il Lipsia, nella giornata di domani martedì 26 novembre, in Champions League e molto probabilmente salterà anche il big match di domenica 1° dicembre contro la Fiorentina. La speranza del tecnico è di poterlo riavere, almeno tra i convocati, per il Parma venerdì 6 dicembre. Di sicuro c'è però solamente che a sostituirlo, come già accaduto in questo inizio stagione, sarà Stefan De Vrij che andrà a svolgere un ruolo delicato al centro della difesa nerazzurra.