De Vrij: “L’Inter è il mio posto, mi piacerebbe poter restare un altro anno”

Stefan De Vrij, in conferenza stampa per la Nazionale Olandese, ha parlato anche del suo futuro: la speranza è che possa restare all'Inter un altro anno.

Il contratto di Stefan De Vrij con l'Inter è attualmente in scadenza alla fine di questa stagione, quindi a giugno del 2025, ma non bisogna dimenticare che è prevista la possibilità di far scattare l'opzione per un altro anno. Insomma, se il club nerazzurro volesse, il difensore potrebbe restare anche fino al 2026 ed è proprio questo in cui l'olandese ad oggi spera.