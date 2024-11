Empoli, Ismajli: “Futuro all’Inter o alla Juve? Non parlo, a gennaio vedrete”

Le parole del difensore osservato speciale sul mercato

Ismajli ha parlato in conferenza stampa per il match che l'Albania deve giocare questa sera contro l'Ucraina e ha dichiarato: "Sappiamo che ora è più difficile, non dipende solo da noi, ma anche dal risultato della partita tra la Repubblica Ceca e la Georgia. Noi scenderemo in campo solo per vincere, non c'è altra strada. Spero che avremo fortuna e che chiuderemo al primo posto". Ma parole interessanti sono arrivate anche in ottica calciomercato: "Inter o Juventus? Siamo con la Nazionale. Non volevo parlare del mercato, abbiamo partite importanti domani. Dopo la Nazionale vedrete cosa succederà a gennaio".