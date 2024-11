Inter, Manchester City, Nizza: Vieira ritrova Balotelli al Genoa

Inter, Manchester City, Nizza: Patrick Vieira, nuovo allenatore del Genoa, in rossoblu ritroverà Mario Balotelli

Vincenzo Bellino Redattore 19 novembre 2024 (modifica il 19 novembre 2024 | 12:27)

Patrick Vieira è il nuovo allenatore del Genoa. L'ex calciatore di Arsenal, Milan, Inter e Juventus, sostituirà Alberto Gilardino sulla panchina rossoblu ed esordirà, con ogni probabilità, nella prossima gara di campionato contro il Cagliari (domenica 24 novembre, 12:30). In Liguria ritroverà Mario Balotelli con il quale ha condiviso lo spogliatoio all'Inter e al Manchester City, e guidato al Nizza.

Tutto iniziò all'Inter — All'Inter, Mario Balotelli e Patrick Vieira hanno condiviso lo spogliatoio per tre stagioni, in un periodo che segnò l'inizio della carriera di Super Mario in massima serie. Dopo il memorabile Triplete, Balotellilasciò i nerazzurri per trasferirsi al Manchester City, dove entrambi ritrovarono Roberto Mancini, già loro allenatore all'Inter prima dell'era Mourinho. L'esperienza di Vieira con gli Sky Blues fu breve, dopo un anno si ritirò dal calcio giocato, mentre Balotelli rimase per tre stagioni, contribuendo alla conquista del titolo di Premier League nella stagione 2011-2012.

Nizza, una difficile convivenza — A Nizza, invece, l'idillio si interruppe, Balotelli accusò Vieira di essere andato via dalla Costa Azzurra a causa sua. "Ho vissuto a Villefranche, è stato pazzesco. Sorridevo ogni giorno, andavo al mare ogni giorno. Una vita da sogno. Il problema era che il modo di giocare di Vieira non mi andava bene", ribadì ai microfoni di SoFoot. "Mi trovavo bene con lui, ma sportivamente non ero d'accordo. Se non avessi avuto questi problemi con lui, non avrei mai lasciato il Nizza. Ero davvero felice lì".

Vieira, al Daily Mail, ribattè: "La sua mentalità non si addice ad uno sport collettivo come il calcio. Al Nizza volevo costruire una certa filosofia, basata sulla compattezza e l'etica del lavoro. È stato davvero complicato per me lavorare con un giocatore come lui".

E ora il Genoa — Riusciranno i due a trovare la quadra e a navigare nella stessa direzione per il bene comune del Genoa. La sfida contro il Cagliari potrebbe già dirci qualcosa. To be continued...