Gennaro Di Finizio 27 ottobre 2024 (modifica il 27 ottobre 2024 | 20:41)

Una partita emozionante e che di sicuro avrà fatto divertire tutti, anche i tifosi che non avevano indosso i colori giallorossi o bianconeri. Inter e Juventus sono state protagoniste di un Derby d'Italia davvero scoppiettante, finito 4-4 e con Kenan Yildiz assoluto protagonista della partita.

Il numero 10 bianconero, infatti, ha firmato una doppietta quando la sua squadra era sotto 4-2, riuscendo cosi a strappare anche il premio di migliore in campo. E cosi grazie al giocatore turco, ma anche ad una struttura tattica costruita al meglio da Thiago Motta, la Juve ha portato a casa un punto che in quel di San Siro non è mai semplice da strappare ad un'Inter candidata inevitabilmente per lo Scudetto.

Inter-Juve, l'ironia e i commenti social — Sono tanti i commenti social che girano attorno alla partita tra nerazzurri e bianconeri. C'è chi è rimasto sbalordito dal numero importante di gol, altri hanno invece commentato la partita dei singoli. Oltre ad Yildiz, c'è anche un altro bianconero che ha strappato tanti commenti social: Di Gregorio.

Poi, in molti hanno commentato ironicamente anche quello che è stato un risultato che avrà fatto felici molti in quel di Napoli, con gli azzurri che sono ancora al primo posto in solitaria e che grazie alla vittoria contro il Lecce ed il pareggio tra Inter e Juventus, hanno allungato di due punti sulle avversarie in orbita Scudetto.

Una partita, come detto, della quale si parlerà anche nei prossimi giorni e che ha regalato tanti spunti di riflessioni, sia per quanto riguarda i singoli, ma anche per quelle che sono state le prestazioni di entrambe le squadre.