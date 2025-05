Buone notizie per l’Inter: oggi Lautaro e Frattesi si sono allenati ancora a parte ma sul campo. Obiettivo Como, ma lo sguardo è alla finale di Champions. Inzaghi spera di recuperarli gradualmente

Silvia Cannas Simontacchi 19 maggio - 17:50

Dopo la deludente e opaca prestazione contro la Lazio, che ha lasciato l’Inter a -1 dal Napoli e col morale sotto i tacchetti, ad Appiano Gentile si prova a rialzare la testa. Oggi la squadra si è ritrovata al BPER Training Centre per iniziare la preparazione in vista della sfida di venerdì sera contro il Como: appuntamento da non sbagliare, per coltivare le ultime flebili speranze scudetto e presentarsi al meglio alla finale di Champions contro il Paris Saint-Germain.

Inter, Lautaro e Frattesi: possibile rientro a Como? Il gruppo è stato diviso in due: lavoro defaticante per chi è sceso in campo ieri, seduta regolare per gli altri. Ma la notizia più importante è che Lautaro Martinez e Davide Frattesi hanno svolto anche oggi allenamento a parte, ma sul campo, come già accaduto nella seduta precedente.

Un dettaglio non da poco in vista dell'ultimo impegno in campionato di questa stagione. I due infortunati stanno accelerando il recupero e puntano al rientro per Como. Inzaghi spera di poterli convocare, anche solo per qualche minuto, in attesa di recuperarli a pieno per il grande appuntamento del 31 maggio. Il sorriso è ancora spento, ma da Appiano iniziano ad arrivare spiragli di luce: l'Inter non ha intenzione di mollare proprio adesso.