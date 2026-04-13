Inter, rimonta da 0-2 dopo 13 anni: in campo c’era lo stesso Chivu

La squadra di Chivu vola a +9 in classifica e ritrova una rimonta da 0-2 che mancava da 13 anni, riportando alla memoria la storica vittoria del 2013 contro il Catania. Un successo che rilancia i nerazzurri.

Antonino Paradino 13 aprile - 19:03

Dopo la vittoria a Como, l’Inter ora è ad un passo dallo Scudetto. Approfittando della sconfitta a San Siro del Milan e del pareggio a Parma del Napoli, la squadra di Chivu si trova adesso a +9 dalla seconda in classifica, iniziando così a vedere sempre più vicina la vittoria del campionato. Il trionfo al Sinigaglia dei nerazzurri, però, non è stato facile da ottenere come un 4-2 possa far pensare. Nella prima frazione, infatti, i vice-campioni d’Italia sono andati sotto di ben due reti ed è servito un gran secondo tempo per rimontare e portare a casa i tre punti, dal sapore Scudetto. Una vittoria importante ma sudata, specie se si pensa che l’Inter non rimontava uno 0-2 da ben 13 anni.

La precedente rimonta da 0-2 dell'Inter — Per risalire all’ultima volta che l’Inter era riuscita a rimontare uno 0-2, infatti, bisogna dimenticare le due finali di Champions in tre anni, la vittoria di due Scudetti negli anni ’20 del 2000 e tornare ai periodi bui del 2013. In quell’annata, la Juventus doveva ancora vincere il secondo dei nove Scudetti di fila mentre l’Inter navigava nella metà classifica del campionato di Serie A. I nerazzurri quell’anno arrivarono noni, ma tra le partite più belle di quell’anno si ricorda la rimonta al Massimino di Catania.

Il 3 marzo 2013, la squadra guidata al tempo da Stramaccioni, affrontò un Catania che mise a dura prova i nerazzurri e tra quegli stessi nerazzurri figurava colui che in questa stagione sta portando la squadra meneghina verso il suo ventunesimo Scudetto della storia. In quella notte siciliana, l’Inter andò sotto di ben due reti con le reti di Marchese e Bergessio e, con grande forza e determinazione, i nerazzurri ribaltarono il risultato da 2-0 a 2-3 grazie alle reti di RickyAlvarez e Rodrigo Palacio (doppietta con gol al 92°).

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La rimonta che può valere lo Scudetto — Da Catania, torniamo a Como. Da quella grande serata sono passati ben 13 anni e, con un’altra grande rimonta, l’Inter proverà adesso a capitalizzare sul risultato strappato al Sinigaglia per centrare l’obiettivo Scudetto. I nerazzurri si trovano a +9 dal Napoli e, con soltanto sei partite rimaste e una semifinale di Coppa Italia (ancora contro il Como), pronunciare la parola doblete non sembra poi così un’utopia.