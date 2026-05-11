Nell’intervista rilasciata in esclusiva a Sky Sport, firmata da Andrea Paventi e Matteo Barzaghi, Lautaro Martinez e Marcus Thuram hanno ripercorso la stagione appena conclusa, coronata dalla vittoria del ventunesimo Scudetto. Il capitano argentino ha ribadito con decisione la volontà di proseguire la sua avventura a Milano, sottolineando di non avere alcun motivo per immaginarsi lontano dall’Inter.

Sulla stessa linea anche l’attaccante francese, che ha confermato il suo forte legame con il club nerazzurro, lasciandosi andare anche a un’inedita e simpatica idea condivisa con il compagno di reparto, segno di un’intesa sempre più solida dentro e fuori dal campo.

MILANO, ITALIA - 3 MAGGIO: Marcus Thuram dell'FC Internazionale Milano festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e Parma Calcio 1913 allo Stadio Giuseppe Meazza il 3 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

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Le dichiarazioni di Marcus Thuram

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"Squadra fantastica oltre che speciale, mi sento a casa mia qui. Siamo contentissimi, l'Inter è una squadra incredibile, ti fa sentire a casa. Come Lauti ho ancora un contratto e sto benissimo qua".

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L'importanza di Thuram e le statistiche del francese

ha vissuto una stagione da assoluto protagonista con la maglia, confermandosi uno degli elementi chiave del reparto offensivo nerazzurro. Il suo impatto è stato immediato, grazie a prestazioni costanti e a una forte intesa con Lautaro Martínez, con cui ha formato una delle coppie d’attacco più efficaci del campionato.

Il francese ha contribuito in maniera decisiva sia in termini di gol che di assist, raggiungendo la doppia cifra e risultando spesso determinante nei momenti chiave della stagione, culminata con la conquista dello Scudetto. Oltre ai numeri, ha inciso per movimento, lavoro senza palla e capacità di creare spazi, diventando un punto di riferimento fondamentale nello sviluppo del gioco offensivo della squadra.

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