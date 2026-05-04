Marcus Thuram è stato uno dei trascinatori della sua Inter in quest'ultimo periodo. L'unità del gruppo di Chivu è risultata l'arma in più dei nerazzurri
Marea nerazzurra in Duomo! Tifosi cantano per lo Scudetto dell'Inter
Un successo di tutti, griffato da Christian Chivu. Sorprendendo chiunque, il tecnico rumeno vince con pieno merito il Tricolore. Tra le individualità che hanno esaltato le conoscenze tattiche di Chivu, garantendo l'aritmetico primo posto con 3 giornate di anticipo, c'è senza dubbio Marcus Thuram. Avendo migliorato pesantemente la sua media realizzativa, l'ex Borussia Moenchegladbach è in estasi per il successo di squadra.
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Thuram e lo Scudetto: "Vittoria del gruppo"Sono tre stagioni che lo vedono andare in doppia cifra. Marcus Thuram, ormai, non fa più notizia nell'ingresso tra i nomi del tabellino. Decisivo tanto con i gol, quanto con gli assist. Dopo alcuni mesi interlocutori nei quali pareva aver smarrito la verve realizzativa, ha spazzato via dubbi e remore sulla sua capacità di incidere per la squadra e con la squadra.
Proprio grazie al gruppo, Thuram ritiene di aver realizzato un sogno: "La nostra forza è che stiamo bene insieme. Questo è un gruppo che ama condividere tutto, dentro e fuori dal campo. Abbiamo dato tutto per questa maglia e questo è il risultato."
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Queste le sue parole a Inter TV che esprimono gratitudine, gioia incommensurabile e necessità di stringersi attorno alla famiglia, quella che sempre gli è stata accanto anche nei momenti meno semplici e più delicati: "Alla mia famiglia, sempre. A mia madre, a mio padre e a mio fratello. Questa serata resterà per sempre con me". Difficilmente potrà cancellare questo suo dolce ricordo: "È una notte bellissima, speciale. Siamo campioni d’Italia e ora dobbiamo goderci ogni momento di questa vittoria".
I numeri in nerazzurro del 'Tikus'La rete griffata ieri, sull'invito di Piotr Zielinski, è stata la tredicesima del campionato. Marcus Thuram, mancando ancora tre giornate al termine dell'annata sportiva, potrebbe superare sé stesso, dato che in Italia il suo meglio l'ha raggiunto lo scorso anno siglando 14 gol. In termini di assist, invece, è fermo a 5. Ha già superato i 4 della stagione passata, mentre ne servirebbero altri due per eguagliare l'annata 23-24.
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