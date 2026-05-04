Un successo di tutti, griffato da Christian Chivu. Sorprendendo chiunque, il tecnico rumeno vince con pieno merito il Tricolore. Tra le individualità che hanno esaltato le conoscenze tattiche di Chivu, garantendo l'aritmetico primo posto con 3 giornate di anticipo, c'è senza dubbio Marcus Thuram. Avendo migliorato pesantemente la sua media realizzativa, l'ex Borussia Moenchegladbach è in estasi per il successo di squadra.

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Thuram e lo Scudetto: "Vittoria del gruppo"

Sono tre stagioni che lo vedono andare in doppia cifra. Marcus Thuram , ormai, non fa più notizia nell'ingresso tra i nomi del tabellino. Decisivo tanto con i gol, quanto con gli assist. Dopo alcuni mesi interlocutori nei quali pareva aver smarrito la verve realizzativa, ha spazzato via dubbi e remore sulla sua capacità di incidere

MILANO, ITALIA - 3 MAGGIO: Marcus Thuram dell'FC Internazionale Milano festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e Parma Calcio 1913 allo Stadio Giuseppe Meazza il 3 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Proprio grazie al gruppo, Thuram ritiene di aver realizzato un sogno: "La nostra forza è che stiamo bene insieme. Questo è un gruppo che ama condividere tutto, dentro e fuori dal campo. Abbiamo dato tutto per questa maglia e questo è il risultato."

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Queste le sue parole a Inter TV che esprimono gratitudine, gioia incommensurabile e necessità di stringersi attorno alla famiglia, quella che sempre gli è stata accanto anche nei momenti meno semplici e più delicati: "Alla mia famiglia, sempre. A mia madre, a mio padre e a mio fratello. Questa serata resterà per sempre con me". Difficilmente potrà cancellare questo suo dolce ricordo: "È una notte bellissima, speciale. Siamo campioni d’Italia e ora dobbiamo goderci ogni momento di questa vittoria".

I numeri in nerazzurro del 'Tikus'

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La rete griffata ieri, sull'invito di Piotr Zielinski,. Marcus Thuram, mancando ancora tre giornate al termine dell'annata sportiva, potrebbe superare sé stesso, dato che in Italia il suo meglio l'ha raggiunto lo scorso anno siglando 14 gol. In termini di assist, invece, è fermo a 5. Ha già superato i 4 della stagione passata, mentre ne servirebbero altri due per eguagliare l'annata 23-24.In termini strettamente numerici, dunque, il Tikus pare riuscire sempre a mantenere gli standard dell'anno precedente, nonostante vada incontro a dei periodi poco prolifici. Basti guardare che delle 13 reti complessive di campionato, che ne fanno il, alle spalle del compagno di reparto Lautaro Martinez, 6 sono arrivate nelle ultime cinque partite.

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