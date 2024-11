Italia, Spalletti: “La formazione l’ho già scelta. Importante fare bene queste due gare”

Sul momento : "Sono stati due giorni bellissimi perché ho visto cose importanti. Facendo questo ruolo ho visto quello che mi piace vedere dai calciatori, ho visto giocatori convinti delle qualità che hanno, per cui non vediamo l'ora di andare a disputare queste due partite che ci possono dare molto nel futuro".

Spalletti ha infine concluso dichiarando le sue aspettative sulla squadra: "Mi aspetto di vedere l'Italia vista all'Olimpico perché non so che cosa riusciranno a proporre loro, ma se noi saremo quelli che ho visto stamattina e nelle precedenti partite sarà difficile per chiunque giocare contro questa Italia. Mi aspetto sempre di poter andare ad acchiappare cose importantissime per il lavoro che faccio perché sennò sarei il primo ad appiattire la testa e le possibilità di questi giovani calciatori, che invece devono darci lo sbocco per diventare un'altra volta una nazionale fortissima".