A San Siro il Verona resiste, ma crolla nel finale sull'invenzione di Jimenez per Leao che serve Gimenez. Le pagelle del match

Nancy Gonzalez Ruiz 15 febbraio 2025 (modifica il 16 febbraio 2025 | 09:48)

Dopo il passo falso in Champions League contro il Feyenoord, il Milan torna a sorridere in Serie A. A San Siro, la squadra di Sérgio Conceição supera di misura l'Hellas Verona grazie a un guizzo di Santiago Gimenez, servito da un Rafael Leão ispirato al rientro. Una vittoria sofferta, maturata nella ripresa e figlia della svolta data dai cambi, in particolare Alex Jimenez, autore di una giocata da applausi che ha spaccato il match.

Le pagelle del Milan Mike MAIGNAN 5,5 – Inizio horror: rischia di regalare il vantaggio al Verona con un'uscita incerta. Ancora scosso dall'errore di Rotterdam, trasmette insicurezza alla retroguardia.

Kyle WALKER 6 – Solido dietro, poco propositivo in avanti. Dopo un primo tempo scolastico, lascia il posto a Jiménez. Dal 46' Alex JIMENEZ 7 – Entra e cambia la partita. Il sombrero su Dawidowicz che apre la strada al gol di Giménez è una perla di tecnica e istinto.

Malick THIAW 6 – Fatica inizialmente su Sarr, ma si riprende con il passare dei minuti, sfiorando anche l'assist per Giménez (gol annullato).

Matteo GABBIA 6 – Prestazione senza sbavature. Preciso e ordinato, non rischia mai.

Theo HERNANDEZ 5 – Sbiadito. Dopo un primo tempo discreto, sparisce dalla partita nella ripresa. Le sue accelerazioni mancano come il pane al Milan.

Yunus MUSAH 5,5 – Generoso ma impreciso. Spreca una grande occasione nel primo tempo e fatica a trovare continuità. Dal 68' Christian PULISIC 5,5 – Appannato. Non incide e si vede poco. Deve ritrovare brillantezza.

Youssouf FOFANA 6 – Gestisce il traffico a centrocampo senza brillare. Prezioso in interdizione, ma manca il guizzo.

Riccardo SOTTIL 5,5 – Timido e fuori dal gioco. Al debutto in rossonero non lascia tracce. Dal 46' Rafael LEÃO 7 – Spezza l'equilibrio con le sue accelerazioni. L'assist per Giménez è un regalo confezionato con classe e freddezza.

Tijjani REIJNDERS 6 – Sempre nel vivo dell'azione, ma affaticato. Alterna buone giocate a pause preoccupanti.

João FELIX 7 – Il più vivace del primo tempo. Elegante e tecnico, crea scompiglio tra le linee. Dall'88' Filippo TERRACCIANO sv – Pochi minuti per incidere.

Santiago GIMENEZ 7,5 – Opportunista. Il suo gol da rapace d'area vale tre punti pesanti. Sgusciante e letale nei momenti chiave. Dall'82' Tammy ABRAHAM sv – Entra nel finale.

Mister Sergio CONCEIÇÃO 6,5 – Vince grazie ai cambi. Il Milan fatica a costruire gioco, ma le intuizioni di Jiménez e Leão salvano la serata.

Le pagelle del Verona Lorenzo MONTIPÒ 6,5 – Attento e reattivo, evita un passivo più pesante con due interventi decisivi.

Nicolas VALENTINI 6 – Esordio positivo in Serie A: fisico e determinato, tiene botta.

Diego COPPOLA 5,5 – Lotta contro Giménez, ma si perde nei momenti cruciali.

Pavel DAWIDOWICZ 5 – Travolto da Jiménez in occasione del gol. Una distrazione che costa carissima.

Jackson TCHATCHOUA 6 – Corre tanto, limita Sottil ma fatica contro Leão.

Ondrej DUDA 5,5 – Prova a dare ordine, ma è nervoso e impreciso.

Cheikh NIASSE 6,5 – Cuore e polmoni. È il più dinamico del centrocampo gialloblù. Dal 84' Antoine BERNED sv – Pochi minuti.

Domagoj BRADARIC 5,5 – In difficoltà contro la spinta di Jiménez. Dal 84' Daniel OYEGOKE sv – Finale di gara senza particolari spunti.

Tomas SUSLOV 5 – In ombra. Non incide mai sulla trequarti. Dal 84' Alphadio CISSÉ sv – Non lascia il segno.

Grigoris KASTANOS 5,5 – Isolato e poco incisivo in avanti. Dal 62' Darko LAZOVIC 5,5 – Impalpabile, non riesce a cambiare il volto del Verona.

Amir SARR 6,5 – Combattivo e pericoloso. È il più attivo dell'attacco scaligero. Dal 68' Daniel MOSQUERA 6 – Sfiora il gol con un colpo di testa.

Mister Paolo ZANETTI 6 – L'organizzazione difensiva funziona fino al lampo di Jiménez. Davanti, però, è troppo poco per impensierire il Milan.