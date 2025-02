Il Milan parte con un possesso palla schiacciante ma inconcludente. Il Verona , pur con la peggior difesa della Serie A, si difende con ordine e prova a pungere in ripartenza. L’occasione più nitida arriva solo nel recupero: Gimenez lavora un pallone per Musah , che calcia alto da ottima posizione. I rossoneri chiudono la prima frazione senza riuscire a sfondare il muro gialloblù.

I cambi decisivi e il guizzo di Gimenez

Il copione cambia nella ripresa grazie alle mosse dalla panchina. Leao e Jimenez entrano e danno un nuovo ritmo alla manovra rossonera. Al 75’ il Milan trova il guizzo vincente: invenzione di Jimenez, assist perfetto di Leao dalla sinistra e incornata vincente di Gimenez, che si conferma bomber letale. È il secondo gol in due partite per il messicano, subito protagonista in Serie A. Il Verona tenta una reazione nel finale, sfiorando il pari con un destro da fuori di Cissè, ma Maignan si fa trovare pronto. Nei minuti di recupero il Milan gestisce con intelligenza, portando a casa una vittoria fondamentale.