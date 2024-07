Juve, Thuram a un passo: il consiglio di papà Lillian e i derby d’Italia contro il fratello Marcus

La Juventus è pronta a cambiare look. Dopo aver ufficializzato Thiago Motta (prenderà il posto di Massimiliano Allegri), Douglas Luis (Aston Villa) e aver quasi chiuso per Michele Di Gregorio dal Monza, la Vecchia Signora è pronta ad accogliere Khéphren Thuram. Il terzo figlio di Lillian, bandiera bianconera, infatti, avrebbe già trovato un accordo con la società di via Druento su una base di 2 milioni netti a stagione fino al 2029. Stesso discorso per quanto riguarda l'intesa con il Nizza con il club francese che vista la scadenza dell'enfant prodige non opporrà resistenza e si accontenterà di circa 18-20 milioni di euro (bonus inclusi).