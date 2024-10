Ora una consapevolezza: la Juventus non è seconda all'Inter, la Juventus non è seconda ai Campioni d'Italia. Una consapevolezza che trasla la compagine bianconera in maniera evidente nella lotta allo Scudetto. I tifosi ci credono, ci credono anche i calciatori, almeno stando a quanto dichiarato dallo stesso numero 10 bianconero.