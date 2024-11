Juventus, Giuntoli non si nasconde: “Skriniar? Siamo alla finestra…”

La Juventus ha bisogno di muoversi sul mercato per rinforzare la difesa e su Skriniar Giuntoli ha parlato chiaro: per ora nessun movimento, ma il club è alla finestra.

L'infortunio di Gleison Bremer per la Juventus è stato un duro colpo: la coperta nel reparto difensivo bianconero è diventata inevitabilmente più corta e il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli , ha in più occasioni dichiarato di essere al lavoro per un nuovo difensore centrale su cui affondare col mercato di gennaio. Volontà questa che ha ribadito anche nel pre-partita di Udinese-Juventus .

Le parole di Giuntoli

Poco prima del fischio d'inizio di Udinese-Juventus, il Football Director della Vecchia Signora, ai microfoni di 'Dazn' ha riferito: "L'infortunio di Bremer è stato pesante, ma abbiamo soluzioni valide. In questo momento abbiamo tanti infortunati e abbiamo avuto il problema della gestione delle forze. Tante partite messe insieme ci hanno fatto essere meno brillanti in alcune occasioni e più brillanti in altre. Se fossimo già al 2 gennaio io comprerei un difensore centrale. Skriniar? In questo momento è prematuro, le cose cambiano continuamente. Al momento non ci stiamo muovendo, siamo alla finestra".