Il posticipo della partita domenicale di Serie A è pronto a regalare spettacolo, ecco il pronostico che prevede una gara tattica e chiusa in una sfida piena di ex

Giorgio Abbratozzato 5 ottobre - 14:14

Juventus-Milan non è una partita come tutte le altre. Sarà il ritorno di Massimilianoallegri contro la sua ex squadra, la gara dei due ex centrocampisti: Locatelli, stavolta con la maglia bianconera, e Adrien Rabiot che sfida per la prima volta la Juventus dopo la turbolenta uscita dal Marsiglia. Il francese è stata un'aggiunta fortemente voluta dal suo ex allenatore Allegri, proprio ai tempi della Juventus. Sarà una partita piena di emozioni, le due squadre sono forti e vorranno entrambe vincere per ambire al primo posto in classifica.

Juventus-Milan, i precedenti storici di questa partita — Negli ultimi 10 precedenti tra queste due squadre abbiamo una lieve prevalenza di pareggi (4) e 3 vittorie per parte. Quando queste due squadre si affrontano sul campo da gioco raramente vediamo partite aperte e con tanti goal, lo scorso anno i rossoneri hanno vinto in supercoppa una partita rocambolesca per 2 a 1 ma hanno poi perso per 2 a 0 in campionato. In questa fase della stagione però le cose sono in maniera totalmente diversa rispetto all'anno scorso.

Il Milan è una squadra viva che avrà nei contropiedi e nell'imprevedibilità dei suoi uomini offensivi la sua arma migliore. La Juve di Tudor proverà sicuramente ad avere il pallino del gioco nell'arco della partita provando di volta in volta a terminare le giocate offensive con i suoi attaccanti. Insomma i precedenti ci raccontano di partite chiuse, ma questa volta potremmo vedere due squadre vive che lottano per la vittoria.

Juventus-Milan, le probabili formazioni — Juventus (3-4-2-1) Di Gregorio; Kelly, Rugani, Gatti; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; Vlahovic. Allenatore: Tudor.

Milan (3-5-2) Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez. Allenatore: Allegri

Il pronostico e cosa scommettere — Il Milan secondo i bookmaker è leggermente favorito, il segno 1 è quotato 2.60 a differenza della vittoria dei bianconeri che sta sui 2.75. Il pareggio invece è quotato 3.20. Una quota interessante da giocare è x2 più over 1.5 a 1.85, però attenzione. Le quote per questa partita sono alte e simili, ciò significa che ci aspetta un match dal risultato imprevedibile, tutto può succedere stasera all'Allianz Stadium. La scelta più sicura sembra il multigol 1-3 a 1.40 oppure se si vuole provare un multigol combinato potrebbe essere una scelta interessante.

Il nostro pronostico per questa partita è pareggio: 1 a 1.

Juventus-Milan dove vedere il match — La partita che si giocherà a Torino sarà visibile su Dazn. Juventus-Milan, gara valida per la quinta giornata di Serie A, in programma domenica 5 ottobre (calcio d'inizio ore 20:45) sarà visibile in Diretta Tv e in streaming in esclusiva su DAZN.