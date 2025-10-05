Juventus-Milan, ecco una top 11 coi giocatori attuali dei due club

La formazione che vi presentiamo può vantare di talento straordinario, tecnica ed esperienza da vendere

Jacopo del Monaco 5 ottobre - 12:00

La sesta giornata di Serie A terminerà col big match tra Juventus e Milan. Il calcio d'inizio tra i due club è previsto per le ore 20:45 presso l'Allianz Stadium. I bianconeri di Tudor vogliono tornare a vincere dopo quattro pareggi consecutivi. I rossoneri di Allegri, invece, vanno a caccia della quinta vittoria di fila in A. In vista di questa partita, che mette in palio punti molto importanti, vi proponiamo una formazione che unisce le due squadre.

Juventus-Milan, la top 11: modulo scelto e difesa — Per la nostra formazione che unisce la Vecchia Signora ed il Diavolo abbiamo scelto un classico 4-3-3, che avrà una piccola particolarità. In porta schieriamo Mike Maignan, che dall'addio di Davide Calabria ha avuto l'onore di diventare il nuovo capitano del Milan. Ha ottimi riflessi, sa usare bene i piedi e rendersi protagonista con grandi parate. Nel quartetto difensivo abbiamo scelto di mettere solo un rossonero e si tratta di Fikayo Tomori, che sa abbinare velocità, forza fisica ed abilità nei tackle. Al fianco dell'inglese andrà lo juventino Bremer, uno dei centrali più forti della nostra Serie A.

Anche i due terzini della nostra formazione giocano nella Juve. A destra c'è l'ex Milan Pierre Kalulu, il quale può giocare anche come centrale di difesa. Francese nato nel 2000, è dotato di resistenza nei contrasti e buona velocità. Come terzino sinistro, invece, schieriamo il classe 2000 Andrea Cambiaso, il quale dispone di ottime qualità tecniche, velocità ed aiuta spesso in fase offensiva.

Il trio a centrocampo tra esperienza, classe e forza Il centrocampista centrale di questa top 11 non ha bisogno di presentazioni, visto che si tratta del leggendario Luka Modrić. Vincitore del Pallone d'Oro nel 2018 ed arrivato al Milan a parametro zero dopo gli anni al Real Madrid in cui ha vinto tutto tra cui 6 Champions League, a 40 anni il croato sta facendo ancora la differenza e sta insegnando calcio nella nostra Serie A. Affidiamo il ruolo di mezzala destra ad un figlio d'arte: Képhren Thuram, francese classe 2001 con buonissime forza fisica, tiro e doti a livello tecnico. La mezzala sinistra, invece, è l'ex bianconero Adrien Rabiot. Soprannominato Cavallo Pazzo, tra le sue abilità ci sono la rapidità col pallone tra i piedi, potenza atletica e, data la sua altezza, il gioco aereo.

Juventus-Milan, il particolare tridente offensivo La particolarità di cui vi abbiamo parlato prima è in attacco perché non abbiamo scelto un centravanti puro, bensì un falso 9. Nel ruolo di ala destra schieriamo Alexis Saelemaekers, giocatore duttile con ottima velocità e capacità di aiutare sia in fase difensiva che in quella offensiva. Come falso 9 del nostro 4-3-3 abbiamo scelto Kenan Yildiz, turco classe 2005 che fino a questo momento della stagione ha segnato 2 gol e fornito 4 assist.

Considerato uno dei giovani più forti del panorama europeo, il numero 10 della Juventus dispone di ottima velocità, dribbling, tiro dalla distanza e abilità nel calciare con entrambi i piedi. Chiudiamo il tridente d'attacco e, quindi, la nostra formazione con il miglior giocatore del Milan: Christian Pulisic, autore di 6 reti e 2 assist stagionali. Anche'egli veloce ed abile nel dribbling, Captain America dispone di ottima visione di gioco, agilità ed intelligenza tattica.