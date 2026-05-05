Manuel Locatelli, capitano della Juventus e centrocampista della nazionale, si trova con la Vecchia Signora a lottare per un posto in Champions League quando mancano solo 3 giornate al termine del campionato.

Nell'ultima partita i bianconeri hanno pareggiato 1-1 in casa contro l'Hellas Verona già retrocesso rischiando di non qualificarsi alla prossima Coppa dei Campioni, con la Roma che dopo la vittoria di ieri contro la Fiorentina si trova a -1 da Luciano Spalletti e i suoi.

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VENEZIA, ITALIA - 25 MAGGIO: Manuel Locatelli della Juventus segna il terzo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Venezia e Juventus allo Stadio Pier Luigi Penzo il 25 maggio 2025 a Venezia, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Manuel Locatelli multato per la simulazione, i dettagli

Il Giudice Sportivo,, ha inflitto una sanzione economica al centrocampista e capitano bianconero che ammonta a. La motivazione della multa è la simulazione avvenuta alnel corso del primo tempo, quando Manuel Locatelli si è lanciato a terra dopo un lieve contatto in area con. A quel punto il direttore di garaha deciso di dare il cartellino giallo a Locatelli.

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Ecco il passaggio del comunicato ufficiale della Lega Serie A che riguarda la sanzione per Manuel Locatelli: "Ammonizione e Ammenda di € 2.000,00 con diffida per Locatelli Manuel (Juventus): avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria".

Proprio dopo questo fatto, il Verona ha trovato il gol del momentaneo 0-1 dopo la disattenzione di Gleison Bremer e Pierre Kalulu seguita dall'indecisione di Michele Di Gregorio sul tiro entrato in rete di Kieron Bowie. Adesso la Juventus non potrà più sbagliare se vuole raggiungere la qualificazione in Champions League, e neanche Locatelli che con un altro cartellino giallo potrebbe saltare una partita delle tre ultime decisive.