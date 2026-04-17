Manuel Locatelli e la Juventus blindano il loro futuro insieme. Il centrocampista e capitano bianconero ha ufficialmente messo nero su bianco il rinnovo del contratto, prolungando la sua avventura a Torino fino al 30 giugno 2030.

Luigi Mereu 17 aprile - 20:04

Arrivato a Torino nell'estate del 2021 dopo una stagione da protagonista assoluto col Sassuolo e l'Europeo conquistato con la Nazionale, Manuel Locatelli è passato dall'essere il sogno di mercato di un intero popolo a vero e proprio perno del centrocampo di Luciano Spalletti. Per la Juventus blindare il proprio numero 5 significa confermare il progetto della squadra per le prossime stagioni, puntando tutto su un giocatore che ha sempre messo la fede juventina davanti a ogni altra cosa.

Rinnovo di Manuel Locatelli, il comunicato ufficiale e i dettagli sul contratto — La Juventus l'ha annunciato con questo comunicato sul proprio sito ufficiale, confermando le precedenti voci e gli indizi rilasciati dal Direttore Sportivo Damien Comolli nell'ultima conferenza stampa:

"La storia tra Manuel Locatelli e la Juventus prosegue nel segno della continuità, dell’appartenenza e della responsabilità: è ufficiale il rinnovo del contratto del centrocampista classe 1998, che resterà in bianconero fino al 30 giugno 2030.

«La Juventus è sempre stata il mio sogno da bambino. La mia famiglia è tutta juventina, siamo sempre stati bianconeri. Per me essere qui è una doppia emozione perché arrivo in un Club fortissimo e importantissimo». Così, a fine agosto 2021, Locatelli si presentava - emozionato e determinato - in conferenza stampa.

Da quel giorno Manuel di strada ne ha percorsa tanta, riuscendo fin da subito a conquistare spazio e fiducia, diventando stagione dopo stagione un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Oggi, con 224 presenze, 9 gol e 17 assist, il suo percorso racconta di crescita costante, equilibrio e dedizione totale alla causa.

Il suo legame con questi colori va oltre il campo. Tifoso bianconero sin da bambino, ora capitano, Manuel ha sempre vissuto la Juventus come un sogno da realizzare e difendere, trasformando ogni allenamento e ogni partita in un’occasione per dimostrare il proprio attaccamento.

«Tutti noi ricordiamo quando Manuel al suo arrivo nel 2021 raccontava con grande emozione di essere sempre stato un tifoso della Juventus – ha voluto sottolineare Damien Comolli, CEO di Juventus –. Il suo rinnovo rappresenta dunque il naturale proseguimento di crescita della sua leadership in campo, del suo indomito spirito bianconero, in totale condivisione con i valori e le ambizioni del nostro Club. Un ulteriore passo per dare solidità e continuità al nostro progetto sportivo, con lo sguardo al futuro e con l’obiettivo di rendere la squadra sempre più competitiva»".

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Grazie a premi legati a obiettivi personali e di squadra, la cifra del nuovo contratto può salire fino a 4,5 milioni di euro netti. A bilancio, questo si traduce in un costo aziendale di circa 6,48 milioni di euro lordi all'anno per la Juventus.