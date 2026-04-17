Le dichiarazioni del tecnico in vista del prossimo impegno dell'Udinese

Giammarco Probo 17 aprile - 16:16

Dopo il colpo esterno a San Siro, che ha rilanciato entusiasmo e ambizioni, l'Udinese di Runjaic si prepara a tornare in campo davanti al proprio pubblico per affrontare il Parma. Una sfida tutt’altro che scontata, che arriva in un momento delicato della stagione e che potrebbe dare ulteriore slancio al percorso bianconero. Alla vigilia del match, il tecnico Kosta Runjaić è intervenuto in conferenza stampa, sottolineando l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di dare continuità alla prestazione convincente offerta nell’ultima uscita.

Le dichiarazioni di Runjaic in conferenza — LA SFIDA CONTRO IL PARMA -"In Serie A nulla è scontato e non ci sono assolutamente partite facili. Manca ancora molto alla fine del campionato ed è vietato sottovalutare ogni minima partita, la vittoria con il Milan resterà un ricordo bellissimo per noi e per il club . Il Parma è una buona squadra, con ragazzi di talento, è la squadra più giovane della Serie A, giocano bene a calcio e hanno ottime qualità. Davis non sarà a disposizione ma abbiamo tutti gli elementi per fare bene".

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Le parole sull'assenza di Davis — KENAN DAVIS INFORTUNATO - "Stiamo attraversando un momento positivo, dobbiamo continuare cosi e non mollare assolutamente. Il Parma è una squadra che sa lavorare bene in transizione, con un portiere che fa lanci lunghi precisi, un fattore che spesso abbiamo sofferto. Avrei preferito avere con noi Davis, ma non ci sarà per problemi seri. Zemura ha bisogno ancora di un po' di tempo, non ci sarà Bertola che ha sofferto un piccolo fastidio e starà precauzionalmente a casa. Buksa invece è prontissimo".