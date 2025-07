Udinese, ufficiale il rinnovo di Kosta Runjaic: ha firmato fino al 2027

Dopo un po’ di tira e molla, alla fine è arrivata l’ufficialità: Kosta Runjaic ha firmato il rinnovo di contratto con l’Udinese fino al 2027. Dopo uno straordinario avvio di stagione che sembrava aver messo basi interessantissime per il futuro dei friulani, un drastico crollo nell’ultimo terzo di campionato aveva forse fatto un po’ scemare l’intesa tra il tecnico e la società.

L’undicesimo posto sarà dunque un solido punto di partenza per il club, che ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali dell’allenatore tedesco: “Udinese Calcio è lieta di annunciare il rinnovo di contratto di Kosta Runjaic fino al 30 giugno 2027.

Il club e mister Runjaic hanno voluto rinsaldare il rapporto già in essere per questa stagione dando ulteriore slancio al percorso tecnico intrapreso la scorsa stagione. Contestualmente sono stati rinnovati anche gli accordi con l'allenatore in seconda Przemyslaw Malecki ed il collaboratore tecnico Alex Trukan.