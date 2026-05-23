La Juventus è attesa da una delle partite più infuocate della stagione. Domenica sera, in contemporanea a tutte le altre gare con squadre in corsa per un piazzamento Champions, i bianconeri si contenderanno la superiorità cittadina nel derby col Torino. Teatro della sfida sarà l'Olimpico Grande Torino, pronto per l'occasione a tingersi interamente di granata.

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Spalletti non ha dubbi: "Futuro? Ripartiremo uniti assieme"

Intervenuto in conferenza stampa, per l'ultima volta in stagione alla vigilia di un match di Serie A, Luciano Spalletti ha tenuto a dissipare ogni dubbio legato alla sua permanenza alla Juventus: "(di dimettersi ndr), casomai un risultato così passa per la testa di metterti a disposizione". Sul possibile incontro con la proprietà invece:"...io non ho chiesto di parlare con nessuno, è tutto programmato: con Elkann, con la società.Il percorso che dobbiamo fare rimarrà invariato sia in una maniera che nell'altra: un episodio non può trascinarti a delle conclusioni che da un punto di vista organizzativo non stanno né in cielo né in terra".

TORINO, ITALIA - 17 MAGGIO: L'allenatore della Juventus Luciano Spalletti dà istruzioni alla sua squadra durante la partita di Serie A tra Juventus FC e ACF Fiorentina all'Allianz Stadium il 17 maggio 2026 a Torino, Italia. (Foto di Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

A chi credeva che la settimana prossima potesse portare a qualche modifica dell'organigramma bianconero, Spalletti ha risposto con fermezza: "Non aspettatevi cambiamenti perché non ci saranno. C'è tutta l'intenzione di andare avanti insieme, se non mi verrà detto qualcosa che non so, è tutto a posto, sia io che il club abbiamo massima fiducia". Non sembra, inoltre, che sussistano problematiche nei rapporti tra l'allenatore della Juventus e Damien Comolli, come paventato negli ultimi giorni: "È molto semplice, stiamo insieme, parliamo come oggi a pranzo, ieri mattina, parliamo di alcuni momenti. Nel nostro rapporto diventa fondamentale il fatto che io voglia partecipare alla creazione della squadra futura della Juventus. È importante avere un punto di vista coerente e unito sulle visione future della squadra".

Spalletti e la Fiorentina: "Devo fare analisi su me stesso"

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Per Spalletti le difficoltà delle stagione, emerse a fasi alterne durante la stagione, sono ascrivibili tanto ai suoi calciatori, quanto a lui che ha sempre voluto considerarli esseri umani e professionisti: "Il rammarico non sono tanto le partite che non abbiamo vinto,. La spiegazione da un punto di vista mio è che io ho devo guardare sempre a quello che la squadra propone, prendere le mie responsabilità. Io sono sempre stato convinto di parlare a degli uomini, li ho sempre trattati così".Ancora senza risposte, invece, appare la sconfitta con la, in cui si è vista una squadra scarica, troppo brutta per essere vera: "Per me non conta trovare degli alibi. Mae trarre delle conclusioni su cosa possa essere successo in quella partita".

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