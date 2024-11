Juventus, Thiago Motta: “A Lecce daremo il massimo. Mercato? Non è il momento”

Periodo complicato in casa Juventus, complici i tanti infortuni arrivati soprattutto a livello muscolare: ecco cos'ha detto Thiago Motta in conferenza stampa in vista del match contro il Lecce.

Alessia Gentile Redattore 30 novembre 2024 (modifica il 30 novembre 2024 | 16:58)

La Juventus è chiamata a fare gli straordinari anche contro il Lecce: non recupera nessuno in casa bianconera e Thiago Motta sarà ancora una volta 'costretto' a reinventare la formazione da schierare. Ecco cos'ha dichiarato in conferenza stampa.

Lecce-Juventus, Thiago Motta in conferenza — "Voglio vedere grandi cose, una grande prestazione in tutti gli aspetti del gioco. È ciò che serve per avere un buon risultato dalla nostra parte. Nico, Douglas, Dusan, Weston non saranno con noi. Convocati tra i giovani avremo Pugno, Pagnucco, Owusu, Montero e Papadopoulos. Siamo concentrati sul Lecce, non so chi recupererà, lavoriamo intanto su chi c’è. Ho totale fiducia nei miei giocatori, chi parteciperà darà il massimo. Ognuno deve dare qualcosa in più per dare un aiuto alla squadra. La strada è quella giusta e ogni giorno lavoriamo in ogni aspetto del gioco per poter migliorare".

I convocati ⚪️⚫️ per la gara in trasferta di domani 📜 #LecceJuve

Powered by Azimut pic.twitter.com/aTyOIFLGvz

"Lecce? Viene da una vittoria. Quando si cambia allenatore è normale che ci sia entusiasmo. I giocatori che partecipavano di meno ripartono da zero. Si crea un ambiente dove si creano cose positive e si è visto contro il Venezia: hanno fatto una grande prestazione. Nonostante la classifica, puntano al risultato. L’allenatore dà tanto alla squadra. Giocano in casa e cercheranno di spingere, mettendoci in difficoltà. Noi dobbiamo essere bravi a uscire palla a terra e nei lanci lunghi. Noi lavoriamo tutti i giorni in ogni aspetto per migliorare, sia difensivamente sia offensivamente. Già con il Lecce abbiamo una nuova difficoltà”.

"Vedremo domani chi giocherà e chi contribuirà entrando. Siamo focalizzati sul Lecce, le prossime avremo tempo di prepararle e affrontarle. Vlahovic? Lui o gli altri hanno tutta la voglia del mondo di giocare. Ma in questo momento non è disponibile. Se sono preoccupato? La situazione va affrontata come stiamo facendo. Quando ci sarà parleremo di Dusan. Fagioli? Lo vedo bene come tutti, deve impegnarsi ogni giorno per poter partecipare che siano 10 minuti o 95. Vediamo per domani se inizia o entrerà a partita in corso. Mercato? Non è il momento di parlarne, c’è sintonia con la società ma ora pensiamo al Lecce".