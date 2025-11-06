Juventus-Torino, il derby attraverso i 5 fotogrammi più potenti della sfida

Sabato 8 novembre 2025, la città sabauda trattiene il fiato: è il giorno del Derby della Mole. Bianconeri e granata si sfidano per l'orgoglio cittadino, una rivalità storica in 90 minuti da non perdere

Samuele Dello Monaco 6 novembre 2025 (modifica il 6 novembre 2025 | 16:02)

In occasione della stracittadina torinese, tra Juventus e Torino, dell'8 novembre 2025, abbiamo ripercorso la storia delle cinque immagini più potenti e memorabili di questa sfida.

L'era del Grande Torino (anni '40) Questa immagine cattura l'essenza di quei derby, mostrando il simbolo del Grande Torino, Valentino Mazzola. L'intensità e la superiorità tecnica che il Torino riusciva a imporre in quel decennio storico è ai massimi livelli, e per i granata arrivarono dieci vittorie e sei pareggi in 21 stracittadine.

Juventus-Torino, il derby delle grandi icone (anni '60) Giampiero Boniperti e Omar Sivori della Juventus (Photo by Juventus FC - Archive/Juventus FC via Getty Images) Da una parte Sivori, il genio irriverente della Juventus, Pallone d'Oro. Dall'altra Ferrini, il "Capitano per sempre" del Torino, simbolo di grinta e attaccamento alla maglia granata. I loro duelli in campo erano il cuore pulsante di derby molto combattuti e sentiti. Negli anni '60 il computo totale dei risultati sorride di più ai bianconeri, oltre al curioso filotto di tre successivi 0-0 tra il 1965 e il 1967.

La rimonta impossibile del Torino sulla Juventus (1983) TURIN, ITALY - OCTOBER 25 : Antonio Cabrini della Juventus e Beppe Dossena del Torino (Photo by Juventus FC - Archive/Juventus FC via Getty Images) Questa partita è entrata nella leggenda. La Juventusdi Platini e Boniek si trovava in vantaggio per 2-0: a un quarto d'ora dalla fine, il Torino scatenò una rimonta furiosa, segnando tre gol in poco più di tre minuti (con Dossena, Bonesso e Torrisi). Uno dei derby più emozionanti e incredibili di sempre, simbolo della tenacia e del cuore del Torino.

L'ultima vittoria prima del lungo digiuno (1995) Il 9 aprile 1995, il Torino vinse il derby grazie a una doppietta di Ruggiero Rizzitelli. Questa vittoria assunse un'importanza storica enorme negli anni a venire: fu l'ultima vittoria del Torino in una stracittadina per esattamente 20 anni, fino al 2015.

Il toro Maresca e le polemiche 24 Feb 2002: Enzo Maresca della Juventus festeggia il gol contro il Torino (Mandatory Credit: Grazia Neri/Getty Images) Questo è uno dei momenti più iconici e controversi dei derby moderni. Il 24 febbraio 2002, il Torino conduceva 2-1: la Juventus pareggiò nei minuti finali con un colpo di testa di Enzo Maresca, che festeggiò mimando il gesto delle corna, scimmiottando la tipica esultanza del capitano del Torino di allora, Marco Ferrante. Fu un gesto di scherno che infiammò la partita e divenne un simbolo della rivalità ai piedi della Mole.