Tonetto l'autista. Tra le tante attività in cui ha scelto di investire, l'ex giallorosso ha avviato una catena di NCC con un amico e ogni tanto si diverte ad accompagnare la gente in giro per Roma.
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Quando era in forza alla Roma, Max Tonetto si divertiva a sfrecciare sulla fascia. Oggi, sempre a Roma, sfreccia tra le vie della città: l'ex calciatore giallorosso da qualche anno ha aperto una società di NCC e a volte, come ha raccontato alla Gazzetta dello Sport, si diverte ad accompagnare i tifosi in giro.
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Vita da imprenditoreCi sono calciatori a cui piace restare nel mondo del calcio una volta che appendono gli scarpini al chiodo, e ci sono altri che scelgono di cambiare strada. È il caso di Max Tonetto, che in un intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato della sua nuova vita. Adesso Max è un imprenditore, e diversi sono i rami in cui ha deciso di impegnarsi, compreso il calcio, ma in maniera laterale: "Mi piace investire in campi diversi. Con Simone Perrotta ho aperto una scuola calcio e un centro fitness che si chiama Jem’s".
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Max Tonetto, autista part-timeMa la scelta più curiosa è stata quella di investire in una società di NCC: "Un anno fa con un mio amico abbiamo iniziato il percorso per aprire un’attività di Ncc. Per farlo serve la patente KB, ci sono esami pratici, tutta la parte assicurativa, il primo soccorso e non solo. Un iter lungo". Come ha spiegato il calciatore, per capire meglio i meccanismi, è dovuto scendere in campo: "Abbiamo preso la licenza su Roma e siamo partiti con la nostra società, la Mami Società Cooperativa. L’attività è iniziata sei mesi fa. Per capire davvero come funzionasse il meccanismo, io e il mio socio ci siamo messi al volante e abbiamo fatto diversi servizi in giro per Roma".
L'ex terzino ha raccontato anche un aneddoto curioso, che lo ha reso virale su internet. "Un giorno ho caricato sul van un tifoso della Roma a cui avevano ritirato la patente per guida in stato di ebbrezza qualche giorno prima. Lo dovevo accompagnare a casa. Si è fatto un selfie con me e nel giro di poche ore sono diventato virale sul web".
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