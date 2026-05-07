Quando era in forza alla Roma, Max Tonetto si divertiva a sfrecciare sulla fascia. Oggi, sempre a Roma, sfreccia tra le vie della città: l'ex calciatore giallorosso da qualche anno ha aperto una società di NCC e a volte, come ha raccontato alla Gazzetta dello Sport, si diverte ad accompagnare i tifosi in giro.

Genoa, Italia – 24 novembre 2007: Max Tonetto della AS Roma festeggia il gol di Christian Panucci con i compagni di squadra durante la partita di Serie A tra Genoa CFC e AS Roma allo Stadio Luigi Ferraris il 24 novembre 2007 a Genoa, Italia. (Foto di NewPress/Getty Images)

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Vita da imprenditore

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Ci sono calciatori a cui piace restare nel mondo del calcio una volta che appendono gli scarpini al chiodo, e ci sono altri che scelgono di cambiare strada. È il caso di Max Tonetto, che in un intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato della sua nuova vita., compreso il calcio, ma in maniera laterale: "Mi piace investire in campi diversi. Con Simone Perrotta ho aperto una scuola calcio e un centro fitness che si chiama Jem’s".Il calcio in ogni sua derivazione: "Negli anni è nata anche la passione per il, sport brasiliano che in Italia hanno portato maestri come. Abbiamo organizzato tanti tornei in Italia e all’estero. Abbiamo anche una Nazionale che è arrivata seconda aglie terza ai".

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Max Tonetto, autista part-time

Ma la scelta più curiosa è stata quella di investire in una società di NCC: "Un anno fa con un mio amico abbiamo iniziato il percorso per aprire un’attività di Ncc. Per farlo serve la patente KB, ci sono esami pratici, tutta la parte assicurativa, il primo soccorso e non solo. Un iter lungo". Come ha spiegato il calciatore, per capire meglio i meccanismi, è dovuto scendere in campo: "Abbiamo preso la licenza su Roma e siamo partiti con la nostra società, la. L’attività è iniziata sei mesi fa. Per capire davvero come funzionasse il meccanismo,".

L'ex terzino ha raccontato anche un aneddoto curioso, che lo ha reso virale su internet. "Un giorno ho caricato sul van un tifoso della Roma a cui avevano ritirato la patente per guida in stato di ebbrezza qualche giorno prima. Lo dovevo accompagnare a casa. Si è fatto un selfie con me e nel giro di poche ore sono diventato virale sul web".

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