Lazio, Guendouzi: “Non ho mai giocato così in tutta la mia carriera”

La Lazio si gode Matteo Guendouzi che in questa stagione sta giocando in maniera impeccabile: ne è consapevole lo stesso giocatore, le sue parole in questo senso non mentono.

Alessia Gentile 16 novembre 2024 (modifica il 16 novembre 2024 | 12:04)

Tra i giocatori che stanno rendendo tanto al seguito di Marco Baroni alla Lazio c'è sicuramente anche Matteo Guendouzi: il centrocampista ha già giocato fin qui con il club biancoceleste 14 match, in cui ha segnato 1 gol e servito 1 assist. Ma non è finita qui, perché grazie alle sue prestazioni ha anche riconquistato la convocazione con la Nazionale Francese in cui sta facendo la differenza nonostante il periodo complicato (in termini di risultati) degli uomini di Didier Deschamps.

Guendouzi soddisfatto del suo inizio stagione — In un'intervista rilasciata a 'L'Equipe', il centrocampista della Lazio ha dichiarato: "Non ho mai giocato così tanto in tutta la mia carriera con la nazionale francese. Devi saper sfruttare le tue occasioni quando l'allenatore ti chiama. A settembre sono stato convocato perché Tchouaméni era infortunato. Contro il Belgio sono stato bravo (il 9 settembre, ndr), quindi mi sono detto che potevo tornare. Ora devo sempre mettermi alla prova in nazionale".

"Bisogna essere costanti, è la cosa più difficile e importante in una carriera. Penso di esserlo adesso, perché sono maturato. Sento di essere in un buon momento della mia carriera, devo sfruttarlo al meglio", ha concluso il centrocampista francese.