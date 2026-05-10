Maurizio Sarri, al termine della gara persa contro l’Inter, ha invitato la Lazio a trasformare la sconfitta in un’occasione di crescita in vista della finale di Coppa Italia, ancora una volta contro i nerazzurri all’Olimpico. Il tecnico biancoceleste si è soffermato anche sull’episodio dell’espulsione di Romagnoli, spiegando come in movimento il fallo possa sembrare da semplice ammonizione, mentre le immagini al rallentatore abbiano portato alla decisione del rosso tramite VAR. Sarri ha poi analizzato la prestazione della squadra, sottolineando come la Lazio, pur in inferiorità numerica, sia riuscita a costruire diverse occasioni da gol, evidenziando soprattutto le opportunità non concretizzate da Isaksen. L’allenatore ha quindi ribadito la necessità di una lettura lucida del match, riconoscendo i propri errori e chiedendo ai suoi maggiore coraggio e consapevolezza per il futuro.

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Tra due Lazio-Inter: le parole di Sarri

"Il fallo di Romagnoli è un fallo da ammonizione. Se vedi il fermo immagine è rosso e questa è la classica espulsione da VAR. Dobbiamo capire però perché abbiamo avuto cinque palle gol in inferiorità numerica, solo Isaksen poteva fare tre gol. Dobbiamo analizzare senza paura questa partita, capire che con questo approccio non ci sono meriti dell'Inter ma che è colpa nostra".

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LE PAROLE DI SARRI SU CHIVU - "Loro hanno interpreti incredibili in fase di palleggio. Hanno un modulo diverso, è giusto giocare a due davanti con le caratteristiche degli attaccanti che hanno. Sono una squadra diversa, ma hanno delle affinità con la mia idea di calcio".

ROMA, ITALIA - 09 MAGGIO: Nicolò Rovella della SS Lazio gareggia per la palla con Nicolò Barella del FC Internazionale durante la partita di Serie A tra SS Lazio e FC Internazionale allo Stadio Olimpico il 09 maggio 2026 a Roma, Italia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

LA LAZIO DI MERCOLEDì - "Mercoledì sarà una partita diversa, non avremo questa leggerezza ma credo che avremo un approccio ben diverso, dobbiamo dare tutto, per noi è importantissimo, sopratutto davanti ai nostri tifosi".

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