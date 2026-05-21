Dopo cinque anni termina l'avventura di Pedro con la maglia della Lazio. O meglio, terminerà sabato sera quando i biancocelesti chiuderanno la stagione nella sfida dell'Olimpico contro il Pisa. Arrivato a Formello nell'estate del 2021 dopo essere rimasto svincolato dai rivali della Roma, l'attaccante spagnolo lascia la capitale dopo 208 presenze, 38 reti e 19 assist. Numeri da aggiornare in vista della partita di sabato sera.

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Lazio, l'ultima di Pedro: "Momenti che rimarranno scolpiti nella mente"

La notizia circolava ormai da mesi ma ora è ufficiale:. Il classe '87 giocherà la sua ultima partita sabato sera contro il, quando la squadra di Mauriziochiuderà la sua annata. Dopo essere rimasto svincolato dalla, non essendo parte dei progetti di, nell'estate 2021 la Lazio mise a segno il colpo a sorpresa portando l'exa Formello. In cinque stagioni con "l'aquila sul petto", il 39 enne ha messo a segno 38 reti (la prima delle quali proprio alla Roma) in 208 presenze totali.

Con molta probabilità lo spagnolo non avrà modo di salutare personalmente i tifosi biancocelesti sabato sera, dato il clima rovente che si respira tra la dirigenza e la tifoseria, tuttavia lo stesso giocatore ha voluto salutare squadra e sostenitori attraverso con un lungo video messaggio sui social. Già ieri sera il classe'87 aveva organizzato un evento con la squadra e la famiglia per festeggiare il suo addio.

Pedro Rodriguez esulta dopo la vittoria della Lazio contro il Porto (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Le parole di addio di Pedro alla Lazio

"Oggi è un giorno molto triste per me, perché dico addio a questo bel percorso e alla splendida famiglia laziale. Vorrei ringraziare tutti i tifosi, i calciatori, gli allenatori e tutta la società, per avermi permesso di fare parte della gloriosa storia di questo club. È vero, non ho portato nessuna soddisfazione in forma di trofeo a questa che considero essere una meravigliosa casa. Ho sempre difeso i colori di questa maglia con coraggio, umiltà, ambizione e passione insieme ai miei compagni".

"Sono sicuro che presto si festeggerà qualcosa di importante con questi grandi uomini. Ogni volta che entrando in campo ho alzato lo sguardo e ho ammirato fiero il nostro popolo, ogni emozione, ogni gol indimenticabile, ogni canzone cantata insieme. Sono momenti che rimarranno scolpiti nella mia mente. La partita con il Pisa sarà l’ultima con questa maglia. Vi aspetto allo stadio e spero che possiate starmi vicino. Ma comprendo anche che questo è stato un anno difficile per tutti. Rispetto al massimo la vostra decisione".

"È stato un onore vestire questi colori e avere questo stemma sul mio petto. Auguro il meglio a tutta la famiglia laziale, porterò questo club in eterno nel mio cuore. Uno di voi, sempre forza Lazio".

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