Lazio-Roma: il pronostico di DDD per il derby della Capitale

Cresce l'attesa per il derby della Capitale . Domani, ore 20:45, allo Stadio Olimpico si sfidano la Lazio di Baroni e la Roma di Ranieri . Le due squadre sono sesta (la Lazio) e settima la Roma, separate da solo due punti. Il sesto posto garantisce un posto nelle qualificazioni alla prossima Conference League e quindi questo derby della Capitale è di grande importanza per la classifica e la lotta ai posti in Europa nella prossima stagione.

Il momento delle due squadre

La Lazio sta vivendo una stagione nel complesso buona, ma nell'ultimo periodo la squadra di Baroni ha avuto battute di arresto e difficoltà. In campionato, nelle ultime quattro partite, ha rimediato due pareggi contro il Torino e l'Udinese, una sconfitta contro il Bologna e una sola vittoria, arrivata contro l'Atalanta. Complicata la situazione dei biancocelesti in Europa League: la squadra di Baroni, la prossima settimana, dovrà ribaltare la sconfitta per due a zero subita in casa del Bodø/Glimt nella gara di andata dei quarti di finale. Baroni, inoltre, deve fare i conti con la pesante assenza di Nuno Tavares. Il terzino portoghese, uomo fondamentale nell'undici laziale, si è infortunato durante il match con l'Atalanta e potrà tornare a disposizione forse per l'ipotetica semifinale di Europa League. La Roma, al contrario, sta vivendo un ottimo momento. Dopo una prima fase di stagione, decisamente negativa, Claudio Ranieri ha risollevato la squadra. I giallorossi arrivano al derby dopo quindici risultati consecutivi conseguiti in campionato. Anche in casa Roma, però, c'è una assenza pesante: quella di Paulo Dybala che rientrerà solo nella prossima stagione, a causa di un infortunio del tendine semitendinoso sinistro.