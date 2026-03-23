Il centrocampista parigino è sempre più al centro del progetto tecnico di Massimiliano Allegri: e quell'esultanza...

Youssouf Fofana sta vivendo un momento di crescita esponenziale, confermandosi un pilastro sempre più imprescindibile per l'equilibrio del Milan . Oltre al contributo tangibile in termini di gol e assist, a colpire è la sua capacità di incidere nella costruzione della manovra, abbinando una fisicità dirompente a una visione di gioco che sta elevando il livello di tutto il centrocampo.

Tuttavia, il valore aggiunto del francese emerge anche nei dettagli che sfuggono alle statistiche pure: l'esultanza per le reti dei compagni, come Leão e Pulisic, racconta di un giocatore perfettamente integrato e capace di esercitare una leadership naturale all'interno dello spogliatoio. In un gruppo che cerca costanza e solidità, l'evoluzione di Fofana rappresenta la risposta ideale alle esigenze tattiche di Allegri, trasformando un innesto di mercato in un vero e proprio trascinatore, capace di unire qualità tecnica e un fortissimo senso di appartenenza. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>