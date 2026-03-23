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La crescita

Leader totale: l’evoluzione di Fofana tra peso tattico e carisma rossonero

Milan Fofana
Il centrocampista parigino è sempre più al centro del progetto tecnico di Massimiliano Allegri: e quell'esultanza...
Samuele Amato
Samuele Amato Caporedattore 

Youssouf Fofana sta vivendo un momento di crescita esponenziale, confermandosi un pilastro sempre più imprescindibile per l'equilibrio del Milan. Oltre al contributo tangibile in termini di gol e assist, a colpire è la sua capacità di incidere nella costruzione della manovra, abbinando una fisicità dirompente a una visione di gioco che sta elevando il livello di tutto il centrocampo.

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MILANO, ITALIA - 19 OTTOBRE: Youssouf Fofana del Milan si contende il pallone con Nicolò Fagioli della Fiorentina durante la partita di Serie A tra Milan e Fiorentina allo stadio Giuseppe Meazza il 19 ottobre 2025 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Tuttavia, il valore aggiunto del francese emerge anche nei dettagli che sfuggono alle statistiche pure: l'esultanza per le reti dei compagni, come Leão e Pulisic, racconta di un giocatore perfettamente integrato e capace di esercitare una leadership naturale all'interno dello spogliatoio. In un gruppo che cerca costanza e solidità, l'evoluzione di Fofana rappresenta la risposta ideale alle esigenze tattiche di Allegri, trasformando un innesto di mercato in un vero e proprio trascinatore, capace di unire qualità tecnica e un fortissimo senso di appartenenza. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>

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