Tre punti pesanti per gli azzurri, in attesa di Milan e Inter, che pur non brillando ritrovano i top player e soluzioni tattiche, per un rush importante che mette la truppa di Conte davanti al proprio destino.

Alessia Bartiromo 21 marzo 2026 (modifica il 21 marzo 2026 | 11:16)

Risultatisti contro giochisti: questo è l'eterno dilemma del tifoso italiano, che si divide costantemente tra coloro che preferiscono che la propria squadra vinca, al di là del gioco espresso e chi invece vuole divertirsi, senza pensare a trofei e risultati. In un campionato che promette bagarre sia in vetta che in coda, il Napoli trova la quarta vittoria consecutiva ai danni di un Cagliari coraggioso e arrembante, che cerca con veemenza il pareggio fino all'ultimo secondo e lo sfiora anche in più occasioni, fermato dal salvataggio di Spinazzola sulla linea nella ripresa. Tre punti pesanti per gli azzurri, in attesa di Milan e Inter, che pur non brillando ritrovano i top player e numerose soluzioni tattiche, per un rush importante che mette la truppa di Conte davanti al proprio destino.

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Cagliari-Napoli tra il ritorno dei top player e l'identità della squadra di Pisacane — Destini diversi, obiettivi e ambizioni contrapposte nell'appuntamento dell'Unipol Domus Arena di Cagliari che accoglie il Napoli per una gara tutt'altro che semplice. La squadra di Pisacane è ben messa in campo: tanti gli ex di giornata come Folorunsho, Gaetano e Caprile e la convinzione che, con una prestazione compatta, gli azzurri possono andare in difficoltà. Al pronti via, ci pensa subito McTominay a salire in cattedra e segnare il gol partita, come spesso sta accadendo nelle ultime giornate. Ma c'è ancora tanto, tantissimo da giocare e tutto è ancora possibile.

Hojlund fa a spallate, Milinkovic-Savic rilancia lungo e Lobotka è costretto a trovare spazi, con De Bruyne faro tra le linee. I sardi coprono bene tutte le porzioni di campo e quando ripartono in contropiede danno fastidio alla retroguardia partenopea che, spesso spocchiosa, perde numerosi palloni. C'è da bilanciarsi e Conte lo sa bene: ma questa volta ha una panchina a disposizione di assoluta qualità per migliorare ancora nella ripresa.

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Maglie rossoblù e bunker azzurro per un finale al cardiopalma — "C'è un po' di traffico nell'anima", canterebbe Luciano Ligabue assistendo al secondo tempo tra Cagliari e Napoli. La squadra di aumenta la densità, senza paura di sbagliare o eccedere, con cambi più che offensivi. Dentro tutti coloro che possono dare una svolta da Kilicsoy a Mendy e Deiola, provando almeno a pareggiare contro i campioni d'Italia in carica. Il Napoli non è da meno: getta nella mischia Spinazzola, decisivo sul salvataggio finale sulla linea ma anche la garra di Anguissa e l'imprevibilità di Santos, con lo stesso De Bruyne che, spostato sulla mediana, cerca di gestire il caos tra le maglie rossoblù che pressano, corrono, creano.

La difesa partenopea regge benissimo: qualche goccia di sudore in più nel finale ma risultato che non cambia, con la terza sconfitta consecutiva per un Cagliari che avrebbe meritato qualcosina in più per quanto dimostrato in campo, qualitativamente e per carattere dimostrato. La strada per la squadra sarda resta comunque in discesa, preparandosi al meglio alla prossima gara in trasferta contro il Sassuolo per mettere in cassaforte punti salvezza e uscir fuori, con grinta, da questo momento di luci e ombre.

Classifica corta in testa, in attesa di Milan e Inter — Il Napoli si porta momentaneamente al secondo posto in classifica in attesa del Milan che giocherà oggi pomeriggio alle 18 tra le mura amiche contro il Torino, gara sicuramente sulla carta non scontata. Il gap dalla capolista Inter al momento è di sei lunghezze. Per le sorti dei nerazzurri però, bisognerà attendere domani sera alle 20.45 per il match a Firenze contro Kean e compagni, ugualmente dal risultato non scontato.

Dopo la sosta, un altro momento della verità per Meret e soci: al Maradona arriveranno proprio i rossoneri, per un importante spartiacque per i piani altissimi della classifica e il secondo posto....e perché no, anche per alzare ancora l'asticella e sognare in grande, in attesa del prossimo passo falso di chi non può già permettersi più di rallentare. I tifosi ci credono, con l'obiettivo primario che resta comunque duplice: confermare un piazzamento Champions e difendere il tricolore sul petto, fino alla fine.

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