Lecce, arriva l’esonero per Gotti: c’è il comunicato ufficiale

Luca Gotti non è più l'allenatore del Lecce: è arrivato pochi minuti fa il comunicato con cui il club ha fatto sapere che il tecnico è stato sollevato dall'incarico.

Alessia Gentile 9 novembre 2024 (modifica il 9 novembre 2024 | 11:51)

Il Lecce non ha più tempo: la società salentina vuole invertire la rotta in Serie A e, dopo il pareggio contro l'Empoli registrato in casa nella serata di ieri venerdì 8 novembre, è arrivato il comunicato ufficiale per l'esonero di Luca Gotti.

Lecce, il comunicato — "L’U.S. Lecce - si legge - comunica di aver sollevato, in data odierna, dall’incarico di tecnico della Prima Squadra il Sig. Luca Gotti. A mister Gotti il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune".

Sollevato dall’incarico Mister Gotti. .https://t.co/M9ONAXm5vp

Al momento liberi e papabili per la panchina del Lecce ci sarebbe tre nomi: Ballardini, Semplici e Cioffi o anche, come riferito da 'Gianlucadimarzio.com', Marco Giampaolo. Il club non ha ancora deciso e non ha lasciato trasparire nulla ma nelle prossime ore arriverà la decisione ufficiale; le riflessioni sono senza dubbio in corso e chi arriverà potrà comunque approfittare della pausa per gli impegni delle nazionali per ambientarsi, conoscere i giocatori e iniziare un percorso insieme all'intero ambiente. Di sicuro al momento c'è solamente il sollevamento dall'incarico di mister Gotti.

Pierotti pareggia segnando il suo primo gol in Serie A! #LecceEmpoli#SerieAEnilive#avantileccepic.twitter.com/5Jqh9paBrr