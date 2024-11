Marco Giampaolo, neo allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa per presentarsi alla piazza pugliese.

Gennaro Di Finizio 12 novembre 2024 (modifica il 12 novembre 2024 | 17:57)

Sono ore di grandi cambiamenti in casa Lecce. Appena nove punti in classifica ed una sola vittoria nelle ultime otto partite tra campionato e Coppa Italia (1 pareggio, 6 sconfitte), andamento da zona retrocessione. Trend che ha spinto la società ad una decisione drastica: mandare via Luca Gotti e puntare su un nuovo allenatore.

La scelta è ricaduta su Marco Giampaolo, diventato in queste ore il nuovo allenatore del Lecce. In queste ore c'è stata anche la presentazione alla stampa, con Giampaolo che ha spiegato anche i motivi per i quali ha deciso di sposare la causa dei pugliesi, ad oggi terzultimi in classifica.

Lecce, le prime parole di Giampaolo — "Due anni di assenza sono tanti e dopo una prima pausa, durante la quale mi sono un po' allontanato, ho ripreso a lavorare. Il lavoro è stato anche mentale, simulando di essere in campo: diciamo che nell'ultimo anno ho lavorato in smart working", ha detto Giampaolo in conferenza.

"Lecce per me è una grande opportunità. Ho accettato perché ci sono i calciatori che possono esprimere meglio il mio pensiero. Il mio è stato un sì motivato da argomenti e valutazioni tecniche. La città la visiterò in seguito, perché ora la mia attenzione è solo per la squadra e di questo sono pienamente convinto", ha ancora detto il neo allenatore della squadra pugliese.

A Giampaolo, insomma, un compito arduo sin dall'inizio: la piazza di aspetta un segnale dopo la sconfitta col Bologna ed il pareggio casalingo contro l'Empoli. Giampaolo dovrà trovare la quadra in questo periodo di sosta e far trovare la squadra pronta in vista del match contro il Venezia, in programma il 25 novembre.