Lecce-Verona alle 18.30: le formazioni ufficiali

Sfida salvezza quelle delle 18.30: Lecce-Verona darà punti preziosi per uscire dalla parte bassa della classifica

Michele Bellame 29 ottobre 2024 (modifica il 29 ottobre 2024 | 19:00)

E' una gara che già mette in palio punti salvezza: Lecce-Verona, anche se si disputa a fine ottobre, è uno scontro diretto per la permanenza in massima serie. Tra circa venti minuti, saranno in campo Lecce e Verona, per quello che è l'anticipo del martedì pomeriggio del turno infrasettimanale di Serie A.

Lecce-Verona: così scendono in campo — Luca Gotti opera tre cambi dopo la partita contro il Napoli: si affida ancora a Banda, Rafia e Dorgu, alle spalle di Krstovic. Paolo Zanetti invece si schiera con un albero di Natale di Ancelottiana memoria, scegliendo Tengstedt come vertice offensivo, ed optando per Perilli in porta al posto di Montipò.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Banda, Krstovic, Dorgu. All. Gotti.

HELLAS VERONA (4-3-2-1): Perilli; Daniliuc, Coppola, Ghilardi, Tchatchoua; Serdar, Belahyane, Duda; Suslov, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti.

Il Verona è reduce da due sconfitte consecutive dal passivo molto pesante, ben nove reti subite fra Monza e Atalanta. Gli scaligeri sono nella parte bassa della classifica, invischiati in zona retrocessione. Stessa cosa per i salentini che sono al diciannovesimo posto, e hanno perso quattro partite consecutive: l'ultima a Napoli per 1-0 grazie alla rete di Di Lorenzo.