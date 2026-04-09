La rivoluzione della FIGC passa per le decisioni della Lega Serie A e si avvicina: ore caldissime per il futuro della Nazionale italiana con le prime indicazioni che sono previste nell'assemblea di lunedì.

In casa Italia sono già iniziate trattative e strategie per individuare il successore di Gabriele Gravina alla guida della FIGC. La nomina del nuovo presidente avverrà in occasione delle elezioni fissate per il 22 giugno. Un passaggio cruciale è previsto per il 13 aprile, quando l’assemblea si riunirà per esprimere una prima indicazione sul candidato preferito. Come riporta Gianluca Di Marzio, la componente di Serie A incide per il 12% e, allo stato attuale, il favorito sembra essere Giovanni Malagò. Tra coloro che si oppongono a questa prospettiva figura anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, la cui posizione, almeno per ora, non appare determinante rispetto alla possibile candidatura di Malagò.