Lo scudetto passa (anche) per il lago: come arrivano Como e Inter alla sfida scudetto

Il Como di Fàbregas, dopo essersi affermato come grande sorpresa della Serie A, potrebbe rivelarsi anche un grande protagonista indiretto della sfida scudetto.

Lorenzo Maria Napolitano 20 maggio - 10:21

Ultimi battiti di Serie A, dallo stadio Sinigaglia di Como passa il destino della stagione 2024/2025. La formazione di Fabregas ospita l'Inter a caccia di tre punti che potrebbero portare, Napoli permettendo, allo scudetto. Il secondo di fila, addirittura il terzo negli ultimi cinque anni, impreziosendo ancora di più lo straordinario cammino fatto sin qui anche in Champions League.

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, esulta dopo la vittoria in semifinale di Champions contro il Barcellona. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Come arriva l'Inter all'ultima giornata di Serie A — I nerazzurri avrebbero potuto sfruttare il pareggio del Napoli in quel di Parma per essere padroni del proprio destino venerdì contro il Como, ma l'ex Barcellona Pedro ha dimostrato per l'ennesima volta la sua qualità e la sua incisività nelle partite importanti. Così, l'Inter arriva a -1 all'ultima giornata, e dunque una vittoria potrebbe comunque non rivelarsi sufficiente e sarà necessario prestare uno sguardo a ciò che accade allo stadio Diego Armando Maradona, in cui la formazione di Antonio Conte affronterà il Cagliari, già sicuro della permanenza in Serie A. A San Siro, durante il match d'andata, l'Inter riuscì ad archiviare presto la pratica contro i corregionali, vincendo 2-0: stavolta, Inzaghi vuole ottenere nuovamente il massimo.

In realtà l'Inter, per quanto forte si sia dimostrata quest'anno, ha riaperto il campionato perdendo due partite di fila nelle ultime cinque, facendosi raggiungere dal Napoli. Probabilmente, i nerazzurri avranno anche avvertito un po' di stanchezza dato che in quel periodo affrontavano le decisive sfide in Champions League contro Bayern Monaco e Barcellona. Dalla sfida contro la Roma sono arrivate due - convincenti - vittorie di fila, ma la Lazio ha deciso di ritagliarsi un ruolo da protagonista in questa lotta al titolo, rinviando tutto all'ultima giornata.

Per il match del Sinigaglia potrebbe tornare in campo Lautaro Martínez, ma sarà Inzaghi a decidere quanto tempo dedicare all'attaccante argentino, anche in vista della sfida finale di Champions League contro il Paris Saint Germain, fissata il 31 maggio. In attacco al suo posto potrebbe trovare nuovamente spazio Arnautović, che agirebbe insieme a Marcus Thuram. Non dovrebbero, invece, esserci particolari cambiamenti rispetto a quanto visto a San Siro.

Il momento di forma del Como — Il Como è una delle più belle sorprese della Serie A. I lombardi occupano al momento il decimo posto in classifica, appena un gradino sotto il Milan di Conceiçao. La formazione di Fàbregas, tra l'altro, è una delle squadre più in forma del campionato dato che è l'unica, nelle ultime cinque partite, ad aver inanellato quattro successi di fila. L'ultimo pareggio rimediato contro il Verona ha rovinato un trend davvero positivo, ma 13 punti conquistati su 15 a disposizione sono un bottino davvero lodevole.

Con il suo calcio dinamico e propositivo l'allenatore spagnolo è riuscito non solo a salvare il Como, ma ad ergerlo anche a squadra più sorprendente del campionato, grazie anche a giocatori dall'elevatissimo tasso tecnico. Tra questi non si può non menzionare Assane Diao, nonostante abbia chiuso anticipatamente la sua stagione per un infortunio rimediato in allenamento. In campo, però, resta il gioiellino argentino Nico Paz, autore di 6 gol e 9 assist in questa stagione.

Come abbiamo visto anche in altri casi, come ad esempio durante Napoli-Genoa, le squadre che in questo momento non lottano per particolari obiettivi sono davvero insidiose, presi evidentemente da una forte spensieratezza che gli permette di essere più leggeri, meno tesi, ma non per questi meno decisivi e convinti in mezzo al campo. Infatti, siamo sicuri che il Como venderà cara la pelle contro la formazione di Simone Inzaghi, sfruttando al massimo i propri punti di forza e rendendosi, già al primo anno in massima serie, grandi protagonisti di questa stagione (seppur indirettamente).