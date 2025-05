Lotta salvezza pazzesca in Serie A: ecco tutte le combinazioni possibili

Alla scoperta degli intrecci che domenica sera possono decidere la stagione di Verona, Parma, Empoli, Lecce e Venezia

Alessandro Savoldi 21 maggio - 12:07

La lotta salvezza per restare in Serie A arriva all’ultima tappa. Diverse le squadre ancora coinvolte con soli novanta minuti da giocare. Ecco tutte le combinazioni.

Le squadre di Serie A coinvolte nella lotta salvezza — Innanzitutto, bisogna chiarire quali sono le squadre che devono ancora guadagnarsi la permanenza in Serie A. La classifica in questo momento dice: Verona 34, Parma 33, Lecce 31, Empoli 31, Venezia 29. Già aritmeticamente retrocesso, invece, il Monza. L’ultima giornata potrebbe quindi mettere sul piatto diverse combinazioni complesse, soprattutto considerando che ben due delle cinque squadre retrocederanno in Serie B.

Come già successo nella stagione 22/23, in caso di arrivo a pari punti tra due sole squadre si disputerà uno spareggio in campo neutro. In quel caso furono Verona e Spezia a giocare a Reggio Emilia, con i liguri condannati dalla sconfitta contro gli scaligeri. Se fossero invece più di due le squadre in parità lo spareggio verrebbe determinato a seconda della classifica avulsa, primo criterio della Lega Serie A per ordinare squadre che hanno raccolto lo stesso numero di punti. Di seguito le partite che coinvolgono le squadre in lotta salvezza nell’ultima giornata, tutte in programma domenica 25 maggio alle 20.45:

Empoli-Verona

Atalanta-Parma

Venezia-Juventus

Lazio-Lecce.

Le combinazioni con le quali ogni squadra è salva grazie ai punti in classifica — Vediamo quindi le varie combinazioni per le quali ogni squadra sarebbe salva senza passare dai criteri di spareggio secondari come la classifica avulsa.

Il Verona è salvo se si verifica una delle seguenti condizioni:

vince o pareggia,

perde contro l’Empoli e il Parma perde,

perde contro l’Empoli e il Lecce non vince.

Il Parma è salvo se si verifica una delle seguenti condizioni:

vince,

pareggia e una tra Empoli e Lecce non vince.

Il Lecce è salvo se si verifica una delle seguenti condizioni:

vince e l’Empoli non vince,

pareggia, l’Empoli perde e il Venezia non vince.

L’Empoli è salvo se si verifica una delle seguenti condizioni:

vince e il Lecce non vince,

pareggia, il Lecce perde e il Venezia non vince.

Il Venezia è salvo se si verifica la seguente condizione:

vince e sia Empoli che Lecce perdono.

Gli eventuali arrivi a pari punti e gli spareggi — In caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre la situazione si complica e non poco. La prima possibilità, la più remota, è che Verona, Parma, Lecce ed Empoli arrivino tutte a quota 34 punti, con il Venezia sicuro del diciannovesimo posto e della retrocessione. In questo caso sarebbero salve Lecce ed Empoli, in virtù della classifica avulsa tra le quattro squadre. Allo spareggio, invece, Parma e Verona.

Seconda possibilità: il Venezia vince, l’Empoli e il Lecce pareggiano. In questo caso arriverebbero tutte e tre a quota 32. La differenza reti negli scontri diretti condanna alla retrocessione l’Empoli: il Lecce infatti ha totalizzato 8 punti in queste 4 partite, mentre Empoli e Venezia 3, pareggiando nella classifica avulsa. Tuttavia, la differenza reti dell’Empoli è -2, mentre quella del Venezia è -1. In caso di arrivo a pari punti tra queste tre squadre quindi spareggio Venezia-Lecce ed Empoli in B.

C’è poi la possibilità che il Parma vinca, così come Empoli e Lecce. In questo caso Verona, Lecce e Empoli sarebbero tutte a quota 34. In questo caso la classifica avulsa salverebbe il Lecce, mentre Verona ed Empoli rigiocherebbero subito dopo lo scontro diretto dell’ultima giornata per la permanenza in Serie A. Direttamente in B, invece, il Venezia.

Il Venezia può anche sperare che una tra Lecce ed Empoli perda e l'altra pareggi. In questo caso lo spareggio Venezia-Empoli o Venezia-Lecce tra le due squadre a quota 32. Chi invece uscirebbe sconfitto dall'ultima giornata non avrebbe scampo.

Se l'Empoli non riuscisse a superare il Verona, con una vittoria del Lecce e un pareggio del Parma sarebbero pugliesi ed emiliani a sfidarsi nello spareggio salvezza. Non è possibile invece uno spareggio tra Empoli e Parma. Infine, lo spareggio tra Empoli e Lecce, con entrambe a quota 31 in questo momento. Se le due, da sole, dovessero chiudere con lo stesso punteggio si sfideranno in campo neutro.