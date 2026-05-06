Tutto l'entusiasmo dell'esterno brasiliano dopo essere diventato Campione d'Italia con i nerazzurri
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L’Inter si è laureata campione d’Italia al termine di una stagione intensa e ricca di emozioni, coronata dalla vittoria decisiva contro il Parma a San Siro. Al fischio finale è esplosa la grande festa nerazzurra, con giocatori e tifosi uniti in una celebrazione collettiva per uno Scudetto conquistato con merito e determinazione, che ha trasformato lo stadio in un vero e proprio bagno di entusiasmo.
Sul trionfo nerazzurro è intervenuto Luis Henrique. L'esterno brasiliano dell'Inter è stato intervistato dal portale Terra, soffermandosi sulle emozioni vissute e sul valore del traguardo raggiunto.
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Le dichiarazioni di Luis HenriqueLA GIOIA DI LUIS HENRIQUE - "Essere campioni d'Italia è un sogno che si avvera. Rappresenta un passo molto importante nella mia carriera e la realizzazione di un sogno che coltivo da tempo. Sono arrivato qui con grandi sogni e ora voglio consolidare ulteriormente il mio posto. Continuerò a impegnarmi per ottenere più spazio in campo e a dare il mio contributo con gol e assist. Vincere il campionato italiano mi ha dato ancora più motivi per proseguire su questa strada".
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L'andamento del brasiliano in stagioneLa stagione di Luis Henrique con l’Inter si è distinta per crescita costante e grande continuità di rendimento. L’esterno ha saputo ritagliarsi un ruolo sempre più importante nelle rotazioni della squadra, offrendo energia, velocità e contributi decisivi sia in fase offensiva che di copertura. Nel corso dell’annata ha mostrato progressi nella lettura del gioco e nell’efficacia nelle scelte, diventando una risorsa preziosa nello scacchiere nerazzurro e contribuendo in modo concreto al percorso che ha portato al successo in campionato.
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