Brutte notizie in casa Inter : si ferma Luis Henrique . Proprio nel periodo in cui i nerazzurri sono a pochi passi dalla vittoria del campionato e da un possibile doblete (in caso di vittoria della Coppa Italia nella finale con la Lazio), non arrivano buone notizie dall'infermeria. Luis Henrique , infatti, ha accusato un problema fisico che lo costringerà a fermarsi proprio nel momento più delicato della stagione.

Gli esami strumentali effettuati questa mattina hanno evidenziato un risentimento muscolare alla coscia destra. Uno stop che, pur non essendo particolarmente grave, impone comunque prudenza. L'esterno brasiliano, dunque, non sarà a disposizione di Chivu per circa 10-15 giorni e solo successivamente verrà rivalutato per capire se potrà essere presente, almeno in panchina, nel rush finale che vede l’Inter lanciata verso la conquista del ventunesimo tricolore.

MILANO, ITALIA - 23 GENNAIO: Luis Henrique dell'FC Internazionale in azione durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e Pisa SC allo Stadio Giuseppe Meazza il 23 gennaio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Francesco Scaccianoce - Inter/Inter via Getty Images)

Di seguito il comunicato dell’Inter riguardo lo stop del calciatore brasiliano: "In seguito a un problema muscolare, Luis Henrique si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".