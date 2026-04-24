Infortunio per Luis Henrique: ecco i tempi di recupero e il comunicato ufficiale dell'Inter

Antonino Paradino
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Brutte notizie in casa Inter: si ferma Luis Henrique. Proprio nel periodo in cui i nerazzurri sono a pochi passi dalla vittoria del campionato e da un possibile doblete (in caso di vittoria della Coppa Italia nella finale con la Lazio), non arrivano buone notizie dall'infermeria. Luis Henrique, infatti, ha accusato un problema fisico che lo costringerà a fermarsi proprio nel momento più delicato della stagione.

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Le condizioni di Luis Henrique

Gli esami strumentali effettuati questa mattina hanno evidenziato un risentimento muscolare alla coscia destra. Uno stop che, pur non essendo particolarmente grave, impone comunque prudenza. L'esterno brasiliano, dunque, non sarà a disposizione di Chivu per circa 10-15 giorni e solo successivamente verrà rivalutato per capire se potrà essere presente, almeno in panchina, nel rush finale che vede l’Inter lanciata verso la conquista del ventunesimo tricolore.

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MILANO, ITALIA - 23 GENNAIO: Luis Henrique dell'FC Internazionale in azione durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e Pisa SC allo Stadio Giuseppe Meazza il 23 gennaio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Francesco Scaccianoce - Inter/Inter via Getty Images)

Di seguito il comunicato dell’Inter riguardo lo stop del calciatore brasiliano: "In seguito a un problema muscolare, Luis Henrique si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".

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Il punto sull'infermeria nerazzurra

Per un Dumfries che torna, c’è un Luis Henrique che si ferma. Il copione già visto nel corso di questa stagione, in cui l’esterno brasiliano è stato spesso impiegato a causa dell’infortunio dell’olandese, trova un nuovo atto in questo finale di stagione. Una complicazione che arriva certamente in un momento positivo per l’Inter, il quale vede alcuni dei suoi protagonisti ancora fermi in infermeria.

L’infortunio di Luis Henrique, infatti, si aggiunge agli stop di Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni. L’attaccante argentino è alle prese con un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, mentre per il difensore azzurro si tratta di un problema al caviglia.

Tuttavia, se per Luis Henrique lo stop è appena iniziato, per Lautaro e Bastoni i guai sembrano ormai in via di risoluzione: entrambi potrebbero infatti recuperare già per la prossima sfida contro il Torino, fondamentale per proseguire la corsa verso il titolo e, forse, verso uno storico doblete.

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