Per sapere in anteprima come potrebbe finire Milan-Como, abbiamo chiesto un pronostico realistico alle varie intelligenze artificiali ChatGpt, Gemini e Claude.

Francesco Di Chio 16 febbraio 2026 (modifica il 16 febbraio 2026 | 14:16)

Mercoledì 18 Febbraio si giocherà il recupero della 24esima giornata di Serie A tra Milan e Como. Da un lato la squadra di Allegri, per restare in scia della capolista, dall'altro i ragazzi di Fabregas per confermarsi la squadra rivelazione di questo campionato. Scopriamo qual è il pronostico di Milan-Como per le AI e quali scenari prevedono.

Il momento di Milan e Como — I rossoneri possono approfittare di questo recupero per due motivi, da un lato possono e vogliono mantenere invariato il distacco dai cugini, dall'altro c'è la possibilità di staccare ulteriormente le dirette concorrenti nella corsa per un posto in Champions League, visti i risultati del weekend. La squadra di Max Allegri infatti, è sola al secondo posto in classifica e sta ottenendo, nonostante la lista dell'infermeria sia sempre molto lunga, una serie di risultati convincenti, anche se le prestazioni lo sono un po' meno. Per questa gara però, il tecnico livornese dovrà fare a meno di Adrien Rabiot, uomo simbolo di questa stagione, poichè espulso nell'ultimo turno di campionato.

Di fronte i ragazzi terribili di Cesc Fabregas, che stanno stupendo tutti sia per i risultati ma soprattutto per la qualità di gioco prodotto. I lariani sono al 7° posto in classifica, ma a solo un punto dall'europa. Questa sfida potrebbe portare gli ospiti a superare l'Atalanta in classifica e a soli due punti dalla Juventus di Spalletti.

Milan-Como e il pronostico delle AI — Per sapere in anteprima come potrebbe finire Milan-Como, abbiamo chiesto un pronostico realistico alle varie intelligenze artificiali (ChatGpt, Gemini e Claude)

ChatGpt:"Mi aspetto una partita in cui i rossoneri avranno il pallino del gioco, cercheranno di costruire dalle fasce e sfruttare le giocate dei singoli, ma che vedrà anche il Como protagonista con azioni veloci e pericolose. Il risultato più plausibile è 2‑1 per il Milan, con entrambe le squadre in gol: Milan per la qualità offensiva, Como per la capacità di sfruttare ogni minima distrazione della difesa avversaria".

Gemini: "La sensazione è che assisteremo a una gara sofferta. Il Milan ha le carte in regola per portarla a casa, magari affidandosi alle fiammate individuali di Leão o Pulisic per scardinare la difesa avversaria, puntando a una vittoria di misura, di quelle "di corto muso" che fanno classifica. Il mio pronostico pende dunque verso il segno 1, ma con prudenza: il Como crea tanto e la difesa rossonera dovrà sudare. Il risultato più probabile? Un 2-1 o un insidioso 1-1, motivo per cui l'esito GOAL (entrambe le squadre a segno) appare la lettura più lucida di questa sfida".

Claude: "Il pronostico più credibile per questa sfida è un 2-1 in favore del Milan. Un risultato che da un lato riconoscerebbe la superiorità tecnica dei padroni di casa e il fattore campo di San Siro, dall'altro terrebbe conto della capacità offensiva del Como, che difficilmente tornerà a casa senza aver segnato. Sarà una partita da seguire con attenzione, molto più combattuta di quanto la posizione in classifica delle due squadre possa far pensare".

Perciò secondo tutte e tre le intelligenze artificiali la partita sarà molto combattuta e interessante ma il risultato previsto è lo stesso: 2-1 per la squadra di Max Allegri.