Milan, comunicato Curva Sud: “Vietata l’esposizione di striscioni e simboli”

In casa Milan torna a farsi sentire la Curva Sud: a poche ore dal match dell'8^ giornata contro l'Udinese è stato pubblicato un comunicato netto.

Alessia Gentile 19 ottobre 2024 (modifica il 19 ottobre 2024 | 16:35)

Il Milan, alle ore 18:00, scenderà in campo per affrontare l'Udinese in casa a San Siro: per l'occasione è stato pubblicato sul profilo 'Instagram' della Curva Sud un comunicato ufficiale. I rossoneri hanno infatti deciso di non esporre bandiere, simboli storici e striscioni questo pomeriggio al Meazza. Ecco cosa sta succedendo in casa del Diavolo.

Milan, la Curva Sud emana un comunicato — Sulla pagina ufficiale 'Instagram', si legge: "Dalla partita di oggi è vietata l'esposizione degli striscioni e dei relativi simboli di Curva Sud Milano, come Joker, Vecchia Maniera, Estremi Rimedi, per un tempo indefinito e senza una motivazione precisa. Per solidarietà tutti i gruppi della Curva hanno deciso di non esporre striscioni e di non sventolare bandiere, neanche quelle personali".

Visualizza questo post su Instagram

Un comunicato, il secondo della settimana, che ha perciò dato istruzioni chiare e che si è andato ad aggiungere a quanto scritto e fissato come primo post sul profilo 'Instagram', in cui la Curva Suda aveva già voluto chiarire la propria posizione scrivendo: "Abbiamo aspettato qualche giorno prima di scrivere parole affrettate perché inevitabilmente avevamo bisogno di tempo per metabolizzare quanto accaduto la settimana scorsa. Vogliamo subito iniziare con una premessa doverosa e sacrosanta: Noi siamo la Curva Sud Milano. Noi siamo gli Ultras del Milan. Noi siamo quelli che lotteranno fino alla morte per il nostro Milan".