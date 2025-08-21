Milan-Cremonese, Favalli il doppio ex: dagli inizi alla Champions League

Nato nel 1972 , Favalli ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del calcio nel settore giovanile della Cremonese. Nella stagione 1988/1989 ha fatto il suo esordio tra i professionisti contro la Sambenedettese , quando i grigiorossi militavano in Serie B . La stagione successiva ha esordito anche in Serie A giocando la sua prima partita nella massima divisione contro l' Inter . Dopo quattro anni a Cremona e 102 presenze, nel 1992 Favalli passa alla Lazio , squadra di cui è diventato un giocatore molto importante portando a casa diversi titoli come 3 Coppe Italia , la Coppa delle Coppe 98/99 e lo Scudetto nel 2000 . Dei biancocelesti è il secondo giocatore con più presenze, ben 401 , preceduto dal solo Stefan Radu che ne ha collezionate 427 . Coi i suoi 8 trofei vinti con la Lazio, il classe 1972 è il calciatore con più trofei vinti nella storia della Lazio insieme a Guerino Gottardi e Paolo Negro .

Dopo la bellezza di 12 stagioni in cui ha vestito la maglia del club biancoceleste, nel 2004 l'ex terzino destro ha firmato per l'Inter. Tra le fila dei nerazzurri ha ritrovato Roberto Mancini, suo compagno di squadra nonché allenatore nel corso dei suoi anni a Roma. In due stagioni, Favalli ha vinto 2 Coppe Italia e lo Scudetto 2005/2006, quello revocato alla Juventus ed assegnato all'Inter a causa della vicenda Calciopoli. Nel 2006 passa al Milan a parametro zero e viene spesso schierato come difensore centrale. Nell'aprile del 2007 ha segnato il primo gol in rossonero contro l'Empoli e, il 23 maggio, ha vinto la Champions League contro il Liverpool entrando negli minuti di recupero del secondo tempo al posto di Clarence Seedorf. Nello stesso anno ha vinto anche Supercoppa UEFA e Mondiale per Club, mentre nel 2010 ha concluso l'esperienza in rossonero e, in generale, la sua carriera.