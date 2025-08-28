Continua il momento no per il Milan di Allegri, il centrocampista elvetico ha subito una botta in uno scontro con Gimenez nella rifinitura di oggi

Giammarco Probo 28 agosto - 15:58

Dopo l'inizio non bellissimo in campionato, in casa Milan piove sul bagnato. Arrivano delle notizie preoccupanti da Milanello: come riporta Massimiliano Allegri in conferenza stampa, il neo acquisto Ardon Jashari salterà la trasferta di Lecce dopo aver subito un colpo durante l'allenamento. Ma l'infortunio potrebbe essere più grave del previsto.

Milan, le condizioni di Jashari preoccupano — Il centrocampista classe 2002 nell'allenamento si è scontrato con il compagno messicano Santiago Gimenez. Uno scontro che sembra aver causato un problema serio al perone: stando alle ultime notizie dei principali quotidiani nazionali, il timore di una frattura è molto reale. Nelle prossime ore ci saranno gli esami strumentali per il centrocampista ex Club Bruges anche se si prospetta uno stop di almeno 2 mesi.

Una notizia bruttissima per il Milan, e per i suoi tifosi, costretto quindi a schierare nel posticipo di domani sera contro il Lecce al "Via Del Mare" un centrocampo con Loftus-Cheek, Modric e infine Fofana. Occhio anche alle prossime mosse sul mercato: in caso di lungo stop per l'elvetico ex-Bruges, i rossoneri potrebbero trattenere Musah (quasi promesso all'Atalanta di Juric).

Le statistiche di Jashari in Belgio — Dopo una lunghissima telenovela estiva, Ardon Jashari è sbarcato in Serie A. Il 6 agosto, precisamente, il classe 2002 ha scelto ufficialmente di vestire la casacca rossonera. La cifra versata dalla squadra milanese è di 39 milioni di euro; per lui un contratto quinquennale.

Nel campionato belga il centrocampista svizzero ha collezionato 35 presenze siglando 3 reti con la maglia del Club Bruges. Un giocatore con pochi gol ma con una grandissima tecnica e visione, pronto a far divertire i suoi nuovi tifosi e a far parte dei rossoneri di Allegri.