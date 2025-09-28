Le parole del nuovo centrocampista del Milan di Allegri, Luka Modric, che ha spiegato la sua voglia continua di trionfare in ogni competizione

Giorgio Trobbiani 28 settembre 2025 (modifica il 28 settembre 2025 | 20:37)

Luka Modric è già un punto fermo del nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Il centrocampista croato, ancora protagonista con la sua nazionale nonostante soltanto qualche giorno fa abbia compiuto 40 anni, è un motore instancabile di qualità e motivazioni da mettere al servizio di una squadra da rilanciare. Pallone d'oro nel 2018, Modric sta confermando in Serie A tutte le sue qualità e non vuole di certo rilassarsi, come affermato anche ai microfoni della CBS, ecco le sue parole.

Milan, Modric non molla un centimetro: le sue dichiarazioni — Dopo una lunghissima carriera, soprattuto al servizio del Real Madrid, Modric scende in campo ancora con occhi iniettati di sangue. Infatti, in questo inizio di stagione, è tra i giocatori migliori della formazione di Massimiliano Allegri. "Come faccio ad essere sempre motivato? È semplicemente l'amore per il calcio. Amo davvero il calcio. Fin da quando sono nato, ho visto foto di me da bambino con un pallone. Amo così tanto il calcio che è per questo che rimango motivato. Quando vinci, è una sensazione unica e vuoi che accada di nuovo. "Questo è ciò che mi mantiene motivato, voglio ancora vincere".

Modric ha poi proseguito: "Il mio segreto? Non ne ho uno in particolare, ci sono tanti fattori che secondo me vanno ad incidere, a partire dall'amore per questo sport e dalla voglia di sacrificarsi di continuo. Non puoi crogiolarti su ciò che hai fatto, devi fare sempre di meglio per raggiungere sempre di nuovo la vetta. In questo sport bisogna raggiungere il top ogni volta a prescindere da quanto si è vinto e da quanto si sia bravi. Devo sempre dimostrare il mio valore e forse è anche questo che mi ha aiutato a mantenere questi livelli".