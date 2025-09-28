Gilardino reclama: “Il pareggio ci sta stretto, manca un rigore netto”

Manca la fortuna ai nerazzurri, dopo una splendida partita c'è tanta amarezza per i tre punti mancati. A sottolineare ciò ci sono anche le parole dell'ex di giornata

Michele Massa 28 settembre 2025 (modifica il 28 settembre 2025 | 17:50)

Il derby toscano tra Pisa e Fiorentina si chiude sul risultato di 0-0 ma i padroni di casa hanno tanto da recriminare. Pali, traverse e tanta sfortuna hanno fermato gli uomini di Gilardinoad un passo dalla prima vittoria in campionato. In conferenza stampa lo stesso tecnico ha poi analizzato la sfida, recriminando anche e soprattutto per il mancato rigore non concesso nel finale a seguito di un fallo di mano di Pongracic in area di rigore.

Alberto Gilardino dopo Pisa-Fiorentina, le parole del tecnico nerazzurro — GILARDINO ANALIZZA LA PARTITA -"Sicuramente il pareggio ci va un po' stretto per la partita che abbiamo fatto, abbiamo avuto diverse situazioni come il palo e la traversa. Alcuni episodi sono stati dubbi, ma devo fare i complimenti ai ragazzi. Con questo tipo di intensità e mentalità presto arriveranno le vittorie. C'è grande certezza, grande desiderio di starci appieno in questo campionato e vedo la mentalità dei ragazzi che cresce. Non era semplice oggi giocare questa partita contro questa Fiorentina ma l'abbiamo fatto alla grande, siamo stati compatti e abbiamo creato occasioni. Dispiace perché non riuscire a conquistare la vittoria, però sono orgoglioso di loro".

MANCA ANCORA LA VITTORIA - "Non credo ci sia ansia da risultato, ma è naturale che nel nostro percorso di crescita e di maturazione dobbiamo passare da questo tipo di partite e da certi tipi di risultati. Se continuiamo ad avere questa mentalità e questo approccio presto troveremo i tre punti. Ci sono state tante situazioni a favore nostro, qualche episodio dubbio, la traversa di Nzola, il palo di Cuadrado e abbiamo una base forte e solida per ripartire in settimana".

GLI EPISODI DELLA RIPRESA -"Sul gol di Meister non condivido questa regola, non la condivido nel calcio. L'accettiamo con amarezza, ma c'era una mano in area di rigore su un cross di Bonfanti ed è molto chiaro".