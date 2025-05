Milan, presentata la nuova maglia per la prossima stagione

In mattinata, il Milan ha presentato sui social la maglia che i giocatori indosseranno la prossima stagione. Il motto per questa maglia è "The devil is in the details", ovvero "Il diavolo è nei dettagli". L'indiscrezione sul logo monocromatico è stata confermata. La maglia del Milan per la stagione 2025/2026 presenta le tradizionali strisce verticali a tinte rossonere, precisamente 5 nere e quattro rosse. Un dettaglio che si può vedere su questa divisa è il simbolo del Diavoletto nelle strisce. Questo simbolo è lo stesso che i rossoneri hanno usato per diverse stagioni negli anni ottanta sulle maglie. I giocatori del Milan indosseranno il nuovo kit sabato sera, in occasione dell'ultima giornata di Serie A contro il Monza.