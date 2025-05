Ultimo battito di Serie A, Milan-Monza: dove vedere il match in Tv e streaming

Nesta affronta il suo passato, riuscirà a strappare la prima vittoria della storia del Monza a San Siro?

Lorenzo Maria Napolitano 21 maggio - 20:17

Lo scudetto si decide anche in Lombardia, ma non per mano dei rossoneri. A San Siro va di scena la sfida tra Milan e Monza, due squadre che avrebbero potuto sicuramente fare di più in questo campionato di Serie A. Il calendario ha voluto scherzare con il destino delle squadre lombarde, piazzando le due più in forma nel decisivo scontro scudetto (Como-Inter) nella stessa giornata di Milan-Monza, in cui entrambe le formazioni non hanno niente da contendersi se non la gioia di terminare con una vittoria quest'annata.

Come arrivano le due squadre alla sfida — Il Milan sembrava aver trovato la giusta continuità per riuscire a strappare una qualificazione in Champions League in extremis, ma le ultime due sconfitte in cinque partite hanno compromesso le ambizioni. Specialmente l'ultima, per mano della Roma, ha allontanato la formazione di Conceiçao dalla lotta al quarto posto, ma in realtà anche al quinto e al sesto, che permettono rispettivamente l'accesso all'Europa ed alla Conference League. Pertanto, il Milan potrebbe ottenere soltanto un accesso indiretto in Europa League in base al risultato che otterrà il Bologna in campionato.

Il Monza, invece, prima squadra a retrocedere in Serie B in questa stagione, non è mai riuscita ad imboccare un trend positivo. Nelle ultime cinque partite la squadra di Nesta ne ha perse quattro, vincendone soltanto una e salendo a quota 18 punti soltanto due settimane fa. Quella contro l'Udinese in Friuli Venezia Giulia, tra l'altro, è stata soltanto la terza vittoria stagionale per i biancorossi, che hanno poi rimediato 25 sconfitte e strappato 9 pareggi.

I precedenti tra Milan e Monza — Dato che la storia del Monza in Serie A è relativamente recente, non ci sono tantissimi precedenti tra le due formazioni. Gli scontri a San Siro sono solamente due e sono stati entrambi vinti di misura da parte del Milan. Dunque, il Monza, nonostante il momento difficile, proverà quantomeno a sfatare un tabù in un campo a pochi km da casa. In generale, invece, i brianzoli hanno strappato una sola vittoria nel corso della loro storia ai rossoneri, vincendo 4-2 in casa il 18 febbraio 2024.

Dove vedere Milan-Monza in Tv e streaming — La sfida tra le due formazioni, valide per l'ultima giornata di Serie A, si giocherà sabato 24 maggio alle 20:45. La sfida sarà visibile esclusivamente su Dazn, che detiene i diritti televisivi di tutte le partite della Serie A per questo e per i prossimi quattro anni. Gli abbonati Dazn dovranno collegarsi all'omonima app presente e/o scaricabile su smart tv, tablet e smartphone, oppure direttamente su pc tramite il sito internet. Chi ha optato per l'abbonamento Dazn/Sky potrà vedere la partita anche tramite decoder Sky su Dazn 1, al canale 214.