In un calcio spesso dominato dalle opinioni, sono i numeri a ristabilire la verità sul valore di Rafael Leao. L'analisi mette in luce un dato impressionante: nonostante una stagione finora frammentata dagli infortuni, l'attaccante portoghese si conferma tra i vertici assoluti del campionato per incisività. Analizzando il rapporto tra partecipazioni al gol e minuti effettivamente trascorsi in campo, emerge una realtà che smentisce categoricamente le critiche più accanite per l'attaccante del Milan. Leao non è solo un funambolo del dribbling, ma un terminale offensivo di una concretezza rara, capace di incidere sull'economia delle partite con una frequenza che pochissimi altri top player in Serie A possono vantare. Basta vedere una prospettiva - basata su statistiche inconfutabili - per rendere omaggio alla centralità del talento portoghese nel progetto rossonero di Massimiliano Allegri.