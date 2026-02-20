derbyderbyderby calcio italiano serie a Milan, Rafael Leao: il peso dell’efficacia oltre i minuti e i pregiudizi

Numeri stratosferici

Rafael Leao
Il portoghese continua a brillare nonostante una stagione frammentata
Samuele Amato
Samuele Amato Caporedattore 

In un calcio spesso dominato dalle opinioni, sono i numeri a ristabilire la verità sul valore di Rafael Leao. L'analisi mette in luce un dato impressionante: nonostante una stagione finora frammentata dagli infortuni, l'attaccante portoghese si conferma tra i vertici assoluti del campionato per incisività. Analizzando il rapporto tra partecipazioni al gol e minuti effettivamente trascorsi in campo, emerge una realtà che smentisce categoricamente le critiche più accanite per l'attaccante del Milan. Leao non è solo un funambolo del dribbling, ma un terminale offensivo di una concretezza rara, capace di incidere sull'economia delle partite con una frequenza che pochissimi altri top player in Serie A possono vantare. Basta vedere una prospettiva - basata su statistiche inconfutabili - per rendere omaggio alla centralità del talento portoghese nel progetto rossonero di Massimiliano Allegri. <<<CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL>>>

Milan, Rafael Leao: il peso dell’efficacia oltre i minuti e i pregiudizi- immagine 2
MILANO, ITALIA - 19 OTTOBRE: Rafael Leao del Milan esulta dopo aver segnato il primo gol della squadra durante la partita di Serie A tra Milan e Fiorentina allo stadio Giuseppe Meazza il 19 ottobre 2025 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)
