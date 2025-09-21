Gli uomini di Allegri mostrano di essere una squadra: battuta al Bluenergy Stadium la formazione friulana con un netto 3-0

Domenico Ciccarelli 21 settembre - 09:03

Ormai il motore sta trovando i giusti giri, il Milan sta prendendo forma ed un’identità ben precisa: la mano di Max Allegri, se si pensa a solo qualche mese fa, già sta avendo il suo effetto. Ad Udine è arrivata un’altra vittoria la terza nel giro di un mese… nove, invece, sono i punti raccolti nelle ultime tre giornate. Tre successi che hanno cancellato immediatamente la falsa partenza con la Cremonese. L’Udinese nulla ha potuto contro la formazione rossonera, nonostante il buono inizio stagione da parte appunto dei friulani.

Udinese-Milan, 0-3: la squadra rossonera dà segnali di forza — Il Milan c’è e si vede immediatamente: pressing alto, concentrazione e determinazione. Gli uomini di Allegri negano il giro palla all’Udinese, metodo di gioco del tecnico Runjaic che in questo inizio stagione è stata la base della sua squadra. La formazione rossonera non toglie il fiato sul collo alla squadra friulana, non la fa respirare e, addirittura, con un ottimo fraseggio, inventa. Crea tante azioni, molte partono dall’asse Tomori-Modric-Saelemaekers. Trova la rete con il solito Christian Pulisic, che manda i Diavoli in vantaggio a 5 minuti dalla fine del primo tempo.

Nella ripresa la musica non cambia, il Milan è in fiducia e riparte subito forte: la squadra rossonera raddoppia con la rete di Youssouf Fofana. A chiudere definitivamente la gara e a calare notte fonda sull’Udinese ci pensa di nuovo lo statunitense con la 11 sulle spalle: dopo l’ennesimo ottimo fraseggio tra l’intramontabile Luka Modric, Tomori e Saelemaekers, con una botta secca Christian Pulisic supera Sava e realizza il 3-0.

Milan verso un test importante: arriva il Napoli — Tanto Milan per un Udinese che non entra mai in partita, un po’ per meriti della squadra rossonera ma anche per la totale assenza di idee. La squadra di Runjaic, però, sa come rialzarsi e ripartire immediatamente: testa alla sfida con il Palermo in Coppa Italia. Domenica prossima, poi, alle 12:30, la squadra friulana sarà ospite del Sassuolo. Gli uomini di Allegri, anche essi impegnati in coppa, nel weekend prossimo avranno un test importante: allo stadio Giuseppe Meazza arriverà il Napoli, un match che potrebbe dire se c’è la possibilità di competere per lo Scudetto. Intanto, i Diavoli si godono il momento e sognano.